Нургуль Бакирова приняла участие в международном форуме в Астане

В Астане завершил работу международный форум "Административная юстиция и её роль в обеспечении верховенства права", посвящённый пятилетию введения института административной юстиции в Республике Казахстан. В мероприятии приняла участие заместитель председателя Верховного суда Кыргызской Республики Нургуль Бакирова, сообщает пресс-служба Верховного суда КР.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников форума и подчеркнул, что масштабные государственные реформы, развитие административной юстиции и укрепление принципа "Закон и Порядок" осуществляются исключительно на основе открытого диалога с обществом и в интересах граждан. Модератором пленарного заседания выступил председатель Верховного суда Республики Казахстан Асламбек Мергалиев.

В рамках форума состоялись две тематические сессии: "Бизнес и государство: баланс интересов" и "Конгресс административной юстиции". Участники обсудили актуальные вопросы обеспечения справедливого баланса между интересами государства, бизнеса и инвесторов, а также перспективы развития института административной юстиции на евразийском пространстве.

Выступая на форуме, Нургуль Бакирова отметила, что Кыргызская Республика обладает собственным опытом становления этого института. С мая 2016 года в стране действует закон "Об основах административной деятельности и административных процедурах", принятие которого вместе с Административно-процессуальным кодексом КР ознаменовало новый этап развития юстиции. При разработке данных актов был учтён и адаптирован передовой опыт государств Западной Европы и постсоветских стран.

В ходе выступления заместитель председателя Верховного суда КР также представила анализ судебной практики по делам с участием иностранных инвесторов за 2024–2025 годы. За указанный период судами первой инстанции было рассмотрено 40 таких дел.

Наиболее распространёнными категориями споров стали:

споры о взыскании задолженности и исполнении денежных обязательств; дела о возмещении убытков и компенсации морального вреда; корпоративные споры и оспаривание решений органов управления; дела, связанные с процедурами банкротства; трудовые споры; дела о защите деловой репутации и признании сделок недействительными.

По словам Нургуль Бакировой, результаты анализа свидетельствуют о том, что в Кыргызской Республике обеспечен реальный доступ к правосудию.

"Инвесторы не только выступают истцами, защищая свои нарушенные права, но и активно участвуют в судебных процессах в качестве ответчиков. Это свидетельствует о том, что судебная система воспринимается как эффективный и доступный механизм разрешения споров, а также о наличии определённого уровня доверия к национальным судебным институтам. Возможность полноценного участия в судебном процессе является одним из базовых критериев благоприятного инвестиционного климата", - заключила она.