Погода
$ 87.38 - 87.80
€ 101.37 - 102.37

Нургуль Бакирова приняла участие в международном форуме в Астане

353  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Астане завершил работу международный форум "Административная юстиция и её роль в обеспечении верховенства права", посвящённый пятилетию введения института административной юстиции в Республике Казахстан. В мероприятии приняла участие заместитель председателя Верховного суда Кыргызской Республики Нургуль Бакирова, сообщает пресс-служба Верховного суда КР.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников форума и подчеркнул, что масштабные государственные реформы, развитие административной юстиции и укрепление принципа "Закон и Порядок" осуществляются исключительно на основе открытого диалога с обществом и в интересах граждан. Модератором пленарного заседания выступил председатель Верховного суда Республики Казахстан Асламбек Мергалиев.

В рамках форума состоялись две тематические сессии: "Бизнес и государство: баланс интересов" и "Конгресс административной юстиции". Участники обсудили актуальные вопросы обеспечения справедливого баланса между интересами государства, бизнеса и инвесторов, а также перспективы развития института административной юстиции на евразийском пространстве.

Выступая на форуме, Нургуль Бакирова отметила, что Кыргызская Республика обладает собственным опытом становления этого института. С мая 2016 года в стране действует закон "Об основах административной деятельности и административных процедурах", принятие которого вместе с Административно-процессуальным кодексом КР ознаменовало новый этап развития юстиции. При разработке данных актов был учтён и адаптирован передовой опыт государств Западной Европы и постсоветских стран.

В ходе выступления заместитель председателя Верховного суда КР также представила анализ судебной практики по делам с участием иностранных инвесторов за 2024–2025 годы. За указанный период судами первой инстанции было рассмотрено 40 таких дел.

Наиболее распространёнными категориями споров стали:

  1. споры о взыскании задолженности и исполнении денежных обязательств;
  2. дела о возмещении убытков и компенсации морального вреда;
  3. корпоративные споры и оспаривание решений органов управления;
  4. дела, связанные с процедурами банкротства;
  5. трудовые споры;
  6. дела о защите деловой репутации и признании сделок недействительными.

По словам Нургуль Бакировой, результаты анализа свидетельствуют о том, что в Кыргызской Республике обеспечен реальный доступ к правосудию.

"Инвесторы не только выступают истцами, защищая свои нарушенные права, но и активно участвуют в судебных процессах в качестве ответчиков. Это свидетельствует о том, что судебная система воспринимается как эффективный и доступный механизм разрешения споров, а также о наличии определённого уровня доверия к национальным судебным институтам. Возможность полноценного участия в судебном процессе является одним из базовых критериев благоприятного инвестиционного климата", - заключила она.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459172
Теги:
Верховный суд, Казахстан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  