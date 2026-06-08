Пашинян: ЕС откроет рынок для армянской продукции без пошлин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что рынок Евросоюза будет открыт для армянской сельскохозяйственной продукции без таможенных пошлин, сообщает СМИ.

"То есть в рамках свободного таможенного режима", – подчеркнул армянский премьер.

По словам Пашиняна, страны ЕС становятся для Армении новыми экспортными направлениями. Он также напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время телефонного разговора подтвердила выделение Еревану срочной помощи в размере 50 миллионов евро.

Средства, по словам премьера, предназначены для поддержки производителей на фоне проблем с экспортом в Россию сельскохозяйственной и другой продукции.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз солидарен с Арменией и готов поддержать страну на фоне экономических трудностей.

Ранее Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан выступили за проведение в Армении референдума, на котором гражданам предложили бы выбрать между дальнейшим участием в Евроазиатском экономическом союзе (ЕАЭС) и курсом на вступление в Евросоюз. Пашинян заявил, что референдум о вступлении страны в Евросоюз может состояться только после официальной подачи заявки Еревана на членство в ЕС.