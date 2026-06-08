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Сезим Жуманазарова будет выступать в американской профессиональной лиге

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанская спортсменка Сезим Жуманазарова подписала контракт с престижной профессиональной борцовской лигой Orka Wrestling League (OWL), базирующейся в США.

Эта организация занимается проведением масштабных турниров с участием ведущих атлетов со всего мира. На сегодняшний день OWL объединяет восемь сильных международных команд, которые сражаются в рамках регулярного сезона и стадии плей-офф, где и определяется чемпион. Примечательно, что лига не связывает борцов жесткими эксклюзивными обязательствами, позволяя им параллельно выступать на других профессиональных соревнованиях и защищать честь своих стран.

По заявлению руководства OWL, их главная цель - глобализация и модернизация современной борьбы при сохранении ее ключевых традиций и соревновательного духа. Организаторы делают особый акцент на создании комфортных условий для атлетов и всестороннем развитии их карьерных возможностей.

Для призера юниорского чемпионата мира Сезим Жуманазаровой подписание этого контракта открывает прямой доступ к турнирам совершенно нового формата и значительно расширяет географию ее выступлений на мировой арене.


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URL: https://www.vb.kg/459189
Теги:
женская борьба, Кыргызстан
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