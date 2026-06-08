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В Бишкеке началась реконструкция Академии физкультуры и спорта

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- Самуэль Деди Ирие
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В Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта (КГАФКиС) имени Б. Т. Турусбекова в Бишкеке стартовали работы по масштабной реконструкции спортивного комплекса.

Проект реализуется по поручению президента и выполняется государственным предприятием "Кыргызкурулуш" при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Финансирование объекта осуществляется за счёт средств Стабилизационного фонда.

7 июня министр строительства Нурдан Орунтаев ознакомился с начальным этапом работ и проектными решениями. Он подчеркнул, что обновленный комплекс должен полностью соответствовать современным олимпийским стандартам, а все работы необходимо выполнить с соблюдением высочайшего качества.

В рамках реконструкции планируется легендарное возвращение бассейна академии, заброшенного со времён распада СССР. После масштабного обновления он превратится в современный крытый спортивный объект.

Также проект предусматривает капитальный ремонт стадиона, возведение новых учебных корпусов, аудиторий, раздевалок и санитарно-бытовых помещений. Дополнительно запланированы благоустройство прилегающей территории и полная модернизация инженерных сетей.

В настоящее время на объекте уже кипит работа - строители ведут демонтаж ветхих старых зданий.


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URL: https://www.vb.kg/459190
Теги:
спорт, строительство, Кыргызстан
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