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Геополитический гамбит в Пхеньяне: зачем Си Цзиньпин прилетел к Ким Чен Ыну

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Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Северную Корею с официальным визитом, который уже на этапе подготовки мировые СМИ окрестили историческим. Это первая международная поездка китайского лидера в нынешнем году и его первый визит в КНДР за последние семь лет - со времен допандемийного 2019 года. На борту правительственного лайнера главу Китая сопровождала представительная делегация, в состав которой вошли первая леди Пэн Лиюань, руководитель Канцелярии ЦК КПК Цай Ци и министр иностранных дел Ван И.

Программа саммита предусматривает как конфиденциальные переговоры Си Цзиньпина с лидером КНДР Ким Чен Ыном в формате тет-а-тет, так и расширенные встречи правительственных делегаций. Однако за формальным дипломатическим протоколом и официальным поводом, которым стало празднование 65-летия двустороннего договора о дружбе, скрывается тектонический сдвиг в архитектуре безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона.

Пхеньянский марафон: от изоляции к позиции силы

Нынешний саммит стал кульминацией интенсивного дипломатического сближения между Пекином и Пхеньяном, набравшего обороты в последние месяцы. Вехой этого процесса стал сентябрь прошлого года, когда Ким Чен Ын посетил Пекин и вместе с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным принимал масштабный парад на площади Тяньаньмэнь в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Месяц спустя премьер Госсовета КНР Ли Цян нанес ответный визит в Пхеньян на юбилей Трудовой партии Кореи, а весной нынешнего года глава МИД КНР Ван И закрепил контакты личной встречей с северокорейским лидером.

При этом аналитики профильного американского ресурса 38 North обращают внимание на принципиальное отличие нынешней встречи от предыдущих, ведь Пхеньян впервые за долгие годы встречает лидера сверхдержавы не в роли просителя, а с позиции максимальной уверенности. Накануне визита КНДР демонстративно показала запуск нового объекта по обогащению урана и заявила о планах строительства 10 000-тонного эсминца. В этой конфигурации Ким Чен Ын охотно транслирует Пекину нужные геополитические нарративы, включая жесткую антизападную риторику и безоговорочную поддержку по вопросу Тайваня. Однако взамен он требует от Си Цзиньпина де-факто признать ядерный статус КНДР как свершившийся факт, не подлежащий обсуждению.

Ревность к Москве и месседж для Вашингтона

Особый политический контекст поездке Си Цзиньпина придают его недавние майские переговоры в Пекине с президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Напомним, по итогам визита Трампа американская сторона заявила об общем стремлении к денуклеаризации полуострова. А спустя неделю, во время визита Путина, стороны подчеркнули в совместном заявлении свое жесткое несогласие с дипломатической изоляцией и экономическими санкциями в отношении КНДР.

Как отмечает The Washington Post, за последние два года КНДР совершила невероятный дипломатический рывок, став ключевым военно-стратегическим партнером России. В связи с этим эксперты Associated Press подчеркивают, что Си Цзиньпин стремится оперативно восстановить уникальное и первостепенное влияние Китая на своего соседа. Пекин крайне настороженно относится к чрезмерному оборонному сближению Москвы и Пхеньяна и намерен вернуть себе безусловное лидерство в этом региональном треугольнике.

В то же время старший научный сотрудник Asia Society Джон Делури указывает на то, что китайские лидеры никогда не совершают визиты в КНДР просто из вежливости. Пока Дональд Трамп грозит Пекину новой тарифной войной, Си Цзиньпин наглядно демонстрирует Белому дому, что ключи от мира и стабильности на Корейском полуострове по-прежнему находятся в руках у Китая. Таким образом, Пекин использует Пхеньян как мощный рычаг давления в торгово-политических переговорах с США.

Поиски невозможного баланса

В сложившейся ситуации перед китайской дипломатией стоит сложнейшая задача - пройти по лезвию бритвы. Си Цзиньпину необходимо найти хрупкий компромисс между требованиями США и Южной Кореи по сдерживанию северокорейской ядерной программы и жесткой необходимостью сохранять стратегический альянс с КНДР и Россией в условиях меняющейся глобальной обстановки.

Профессор Лейф-Эрик Исли из Сеульского университета Ewha подчеркивает, что эта поездка будет иметь глубокие последствия для региональной безопасности, но ждать от нее реальных сдвигов в вопросе разоружения Пхеньяна бессмысленно. Визит Си Цзиньпина окончательно зафиксирует новую реальность в Азии, где Китай готов мириться с ядерными амбициями Ким Чен Ына, поскольку стабильность северокорейского режима и создание мощного противовеса тройственному союзу США, Южной Кореи и Японии для Пекина сейчас гораздо важнее абстрактной денуклеаризации.


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URL: https://www.vb.kg/459196
Теги:
Китай, Северная Корея, США
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