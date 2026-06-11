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Лучшего футбольного судью Африки не пустили в США на чемпионат мира

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- Самуэль Деди Ирие
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Сомалийский футбольный арбитр Омар Артан не смог въехать в США за несколько дней до начала чемпионата мира по футболу, несмотря на то, что ранее его визовые вопросы считались полностью урегулированными.

34-летний Артан должен был войти в историю как первый судья из Сомали, назначенный на матчи чемпионата мира ФИФА. В 2025 году он был признан лучшим арбитром Африки по версии Конфедерации африканского футбола (CAF) и вошел в число восьми африканских судей, отобранных для работы на турнире.

По информации СМИ, Артан вылетел из Кении в Майами транзитом через Турцию после того, как ФИФА подтвердила, что все проблемы с его визой решены. Однако по прибытии в США ему отказали во въезде, после чего он был вынужден вернуться в Стамбул.

Причины отказа пока не раскрываются. Ни ФИФА, ни американские власти не сделали официальных заявлений по поводу произошедшего.

Чемпионат мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике, стартует уже на этой неделе. Для обслуживания рекордных 104 матчей турнира назначены 170 официальных лиц, включая судей и видеоассистентов.


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URL: https://www.vb.kg/459230
Теги:
судья, футбол, чемпионат мира
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