Лучшего футбольного судью Африки не пустили в США на чемпионат мира

Сомалийский футбольный арбитр Омар Артан не смог въехать в США за несколько дней до начала чемпионата мира по футболу, несмотря на то, что ранее его визовые вопросы считались полностью урегулированными.

34-летний Артан должен был войти в историю как первый судья из Сомали, назначенный на матчи чемпионата мира ФИФА. В 2025 году он был признан лучшим арбитром Африки по версии Конфедерации африканского футбола (CAF) и вошел в число восьми африканских судей, отобранных для работы на турнире.

По информации СМИ, Артан вылетел из Кении в Майами транзитом через Турцию после того, как ФИФА подтвердила, что все проблемы с его визой решены. Однако по прибытии в США ему отказали во въезде, после чего он был вынужден вернуться в Стамбул.

Причины отказа пока не раскрываются. Ни ФИФА, ни американские власти не сделали официальных заявлений по поводу произошедшего.

Чемпионат мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике, стартует уже на этой неделе. Для обслуживания рекордных 104 матчей турнира назначены 170 официальных лиц, включая судей и видеоассистентов.