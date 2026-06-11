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Марсель Нурланбек уулу сразится за право стать претендентом на титул BMF

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- Самуэль Деди Ирие
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Казахстанская лига Octagon League официально объявила о проведении претендентского поединка в рамках турнира Octagon 88.

Бой состоится 27 июня на арене ASP Arena в городе Конаеве (Казахстан). В октагоне встретятся кыргызстанский боец Марсель Нурланбек уулу (14–0) и представитель Узбекистана Бобур Абдулазизов (23–12). На кону - статус официального претендента на титул BMF лиги.

Форма бойцов

Марсель Нурланбек уулу подходит к бою с идеальным рекордом 14–0. В своем последнем выступлении 28 марта на турнире Hype FC 28 в Ереване он одержал победу единогласным решением судей над казахстанцем Еркебуланом Токтаром в поединке по правилам бокса в маленьких ММА-перчатках.

Бобур Абдулазизов имеет рекорд 23–12. Свой последний бой он провел 11 апреля на турнире IBA Nomad 14 в Алматы, где уступил техническим нокаутом в первом раунде Канату Кулмаганбетову в кулачном поединке.

Значение поединка

Предстоящая встреча имеет статус претендентской: победитель получит право оспорить титул BMF и приблизится к чемпионскому бою в лиге Octagon. Поединок рассматривается как один из ключевых на турнире Octagon 88, учитывая контраст стилей и текущие серии обоих спортсменов.


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URL: https://www.vb.kg/459232
Теги:
Казахстан, смешанные бои, Кыргызстан
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