В Оше обсудили инвестиционный потенциал регионов Кыргызстана

В Оше Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызской Республики провело семинар "Инвестиционный вектор: возможности регионов и устойчивое развитие", посвященный вопросам привлечения инвестиций и поддержки региональных проектов.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, органов местного самоуправления, бизнес-сообщества, отраслевых организаций и международных партнеров.

С приветственными словами выступили глава Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров, полномочный представитель президента в Ошской области Аманкан Кенжебаев, мэр Оша Жанарбек Акаев и руководитель Секретариата Совета по развитию бизнеса и инвестициям при Кабинете министров Улук Кыдырбаев.

В ходе семинара участникам представили информацию об инвестиционном климате страны, механизме "единого окна", автоматизированной информационной системе "Инвестиции", а также о мерах государственной поддержки и гарантиях для инвесторов. Отдельное внимание было уделено вопросам сопровождения инвестиционных проектов, рассмотрения обращений инвесторов и развития государственно-частного партнерства.

Выступая перед участниками, Равшанбек Сабиров подчеркнул, что развитие инвестиционного потенциала регионов остается одним из ключевых направлений деятельности агентства.

По его словам, Ошская область обладает значительными экономическими, промышленными и логистическими возможностями, а тесное взаимодействие государства и бизнеса позволит создавать благоприятные условия для инвесторов и реализовывать новые проекты.

По итогам мероприятия были озвучены предложения по развитию инвестиционной инфраструктуры, укреплению взаимодействия между государственными органами и бизнесом, а также привлечению инвестиций в регион.

В Национальном агентстве по инвестициям отметили, что аналогичные встречи и семинары планируется провести и в других регионах Кыргызстана.