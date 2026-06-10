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В Оше обсудили инвестиционный потенциал регионов Кыргызстана

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В Оше Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызской Республики провело семинар "Инвестиционный вектор: возможности регионов и устойчивое развитие", посвященный вопросам привлечения инвестиций и поддержки региональных проектов.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, органов местного самоуправления, бизнес-сообщества, отраслевых организаций и международных партнеров.

С приветственными словами выступили глава Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров, полномочный представитель президента в Ошской области Аманкан Кенжебаев, мэр Оша Жанарбек Акаев и руководитель Секретариата Совета по развитию бизнеса и инвестициям при Кабинете министров Улук Кыдырбаев.

В ходе семинара участникам представили информацию об инвестиционном климате страны, механизме "единого окна", автоматизированной информационной системе "Инвестиции", а также о мерах государственной поддержки и гарантиях для инвесторов. Отдельное внимание было уделено вопросам сопровождения инвестиционных проектов, рассмотрения обращений инвесторов и развития государственно-частного партнерства.

Выступая перед участниками, Равшанбек Сабиров подчеркнул, что развитие инвестиционного потенциала регионов остается одним из ключевых направлений деятельности агентства.

По его словам, Ошская область обладает значительными экономическими, промышленными и логистическими возможностями, а тесное взаимодействие государства и бизнеса позволит создавать благоприятные условия для инвесторов и реализовывать новые проекты.

По итогам мероприятия были озвучены предложения по развитию инвестиционной инфраструктуры, укреплению взаимодействия между государственными органами и бизнесом, а также привлечению инвестиций в регион.

В Национальном агентстве по инвестициям отметили, что аналогичные встречи и семинары планируется провести и в других регионах Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/459247
Теги:
инвестиции, Ош, Кыргызстан, Равшан Сабиров
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