Кыргызстан развернул 32 кубометра российских пиломатериалов

Чуй-Бишкекское управление Департамента химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР пресекло ввоз крупной партии древесины с нарушениями. Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза, инцидент произошел 8 июня 2026 года на фитосанитарном контрольном посту "Ак-Тилек" вблизи кыргызско-казахской государственной границы.

При проверке 32 кубических метров пиломатериалов, прибывших из Российской Федерации, инспекторы выявили серьезное расхождение в бумагах. Данные в фитосанитарном сертификате не совпали со сведениями, указанными в транспортных накладных.

В итоге инспекторы Департамента сработали строго по регламенту. На основании пункта 3.7 Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сомнительный груз был развернут на границе и отправлен обратно поставщику.