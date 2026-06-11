Рынок скота в Ноокате заполнили животные-нелегалы без бирок и документов

В Аральском аймаке Ноокатского района инспекторы Ветеринарной службы провели масштабный рейд на местном скотском рынке для проверки соблюдения санитарных требований. Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза, в ходе проверок на крупном торговом узле выявили массовые нарушения правил перемещения и учета сельскохозяйственных животных.

Рынок в Ноокате пользуется огромной популярностью на юге страны. В день проверки сюда завезли около 170 голов крупного рогатого скота, 230 голов мелкого рогатого скота и 40 лошадей. Причем география поставок оказалась внушительной. Скот везут не только из соседних Кадамжайского, Араванского и Кара-Сууйского районов, но и из отдаленных уголков Баткенской и Джалал-Абадской областей.

Такой активный трафик обернулся серьезными проблемами с безопасностью. Инспекторы обнаружили от 40 до 70 коров и быков, на которых полностью отсутствовали обязательные идентификационные бирки. Иными словами, животные оказались нелегалами, чье происхождение и здоровье невозможно отследить.

Кроме того, инспекторы поймали за руку несколько десятков безответственных фермеров. Выяснилось, что 35 граждан привезли скот вообще без бумажных ветеринарных сопроводительных документов формы №1А, а еще 26 торговцев проигнорировали требования цифровизации и не оформили обязательное электронное ветеринарное свидетельство.

В итоге ветеринарные инспекторы провели жесткую разъяснительную работу со всеми 61 нарушителями. Владельцам "безымянного" скота вынесли официальные предупреждения и популярно объяснили, как ставить животных на ветеринарный учет и зачем нужна чипизация. А чтобы исключить риски распространения возможных инфекций, сразу после закрытия рынка всю его территорию подвергли тотальной дезинфекции.