Погода
$ 87.40 - 87.83
€ 101.00 - 102.00

Рынок скота в Ноокате заполнили животные-нелегалы без бирок и документов

251  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Аральском аймаке Ноокатского района инспекторы Ветеринарной службы провели масштабный рейд на местном скотском рынке для проверки соблюдения санитарных требований. Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза, в ходе проверок на крупном торговом узле выявили массовые нарушения правил перемещения и учета сельскохозяйственных животных.

Рынок в Ноокате пользуется огромной популярностью на юге страны. В день проверки сюда завезли около 170 голов крупного рогатого скота, 230 голов мелкого рогатого скота и 40 лошадей. Причем география поставок оказалась внушительной. Скот везут не только из соседних Кадамжайского, Араванского и Кара-Сууйского районов, но и из отдаленных уголков Баткенской и Джалал-Абадской областей.

Такой активный трафик обернулся серьезными проблемами с безопасностью. Инспекторы обнаружили от 40 до 70 коров и быков, на которых полностью отсутствовали обязательные идентификационные бирки. Иными словами, животные оказались нелегалами, чье происхождение и здоровье невозможно отследить.

Кроме того, инспекторы поймали за руку несколько десятков безответственных фермеров. Выяснилось, что 35 граждан привезли скот вообще без бумажных ветеринарных сопроводительных документов формы №1А, а еще 26 торговцев проигнорировали требования цифровизации и не оформили обязательное электронное ветеринарное свидетельство.

В итоге ветеринарные инспекторы провели жесткую разъяснительную работу со всеми 61 нарушителями. Владельцам "безымянного" скота вынесли официальные предупреждения и популярно объяснили, как ставить животных на ветеринарный учет и зачем нужна чипизация. А чтобы исключить риски распространения возможных инфекций, сразу после закрытия рынка всю его территорию подвергли тотальной дезинфекции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459253
Теги:
Минсельхоз, нарушения, Ноокатский район, животные
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  