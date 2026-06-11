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Кыргызстан в Совбезе ООН: правозащитники призывают к инклюзивности

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Правозащитное движение "Бир Дуйно Кыргызстан" выступило с официальным заявлением по случаю исторического избрания Кыргызской Республики в число непостоянных членов Совета Безопасности ООН на период с 2026 по 2028 год. Гражданские активисты приветствовали этот шаг и призвали власти страны, а также руководство других государств Центральной Азии к развитию инклюзивного партнерства по принципу "от локального к глобальному". По мнению правозащитников, это поможет преодолеть системные разрывы при принятии ключевых решений и усилит влияние мандата КР на всех уровнях.

Ранее министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев подчеркнул, что членство в СБ ООН стало ярким выражением доверия мирового сообщества к способности республики вносить весомый вклад в укрепление мира, устойчивого развития и международного сотрудничества. В свою очередь "Бир Дуйно Кыргызстан" считает необходимым сделать так, чтобы голоса местных сообществ, экологических активистов и организаций гражданского общества стали неотъемлемой частью этих глобальных процессов, особенно в условиях нарастающих климатических, экономических и гуманитарных кризисов.

Правозащитники напоминают о словах Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который неоднократно заявлял о параличе Совета Безопасности из-за глубоких разногласий между его постоянными членами. Наблюдается опасный геополитический разлом, кризис доверия между Глобальным Севером и Югом, а также устаревание международной финансовой системы. На этом фоне системная безнаказанность внутри стран Центральной Азии за нарушения прав человека, коррупцию и экологический ущерб остается главным барьером на пути к устойчивому развитию региона.

Особую важность в нынешних условиях приобретает создание систем раннего предупреждения кризисов, основанных на активном участии независимых экспертов, женщин-лидеров и молодежи. Подобный подход горячо поддержали на Первом европейском форуме экологических правозащитников в Страсбурге, где Спецдокладчик ООН Мишель Форст и лидеры Совета Европы призвали признать местные сообщества ключевыми игроками в предотвращении экологических и гуманитарных катастроф.

Для малых стран Центральной Азии двухлетний мандат в СБ ООН - это уникальный шанс заявить о себе и поучаствовать в формировании новой архитектуры глобальной безопасности. Ожидается, что Кыргызстан сосредоточится на продвижении региональной повестки, включая мирное разрешение приграничных споров, водную дипломатию, защиту горных экосистем, а также защиту прав мигрантов в России с учетом новых вызовов.

Чтобы реализовать этот потенциал максимально эффективно, правозащитная организация "Бир Дуйно Кыргызстан" сформировала пакет конкретных рекомендаций для властей республики.

  1. Создать Консультативную платформу при МИД КР: Организовать инклюзивную площадку по вопросам участия Кыргызстана в СБ ООН с привлечением гражданского сектора, ученых, экологов и лидеров местных сообществ.
  2. Внедрить механизм раннего предупреждения при ЖК КР: Разработать национальную систему выявления климатических, социальных и гуманитарных рисков при Жогорку Кенеше совместно с институтом Акыйкатчы (Омбудсмена) КР, усилив парламентский контроль.
  3. Лоббировать интересы горных стран в ООН: Активно продвигать на площадке Совбеза ООН вопросы климатической безопасности, рационального водопользования и снижения рисков бедствий в Центральной Азии.
  4. Обеспечить публичную отчетность: Проводить регулярные общественные консультации и ежегодные национальные форумы с отчетами о деятельности Кыргызстана в Совете Безопасности.
  5. Защитить экологических активистов: Разработать новый национальный план действий по защите правозащитников от преследований и репрессий, обеспечив им свободный доступ к информации и участию в принятии государственных решений в соответствии со стандартами ООН.


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URL: https://www.vb.kg/459254
Теги:
Кыргызстан
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