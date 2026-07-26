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"Номад ТВ" стал заметной площадкой для общественно-политической повестки

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- Жан Алиев
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила коллектив телеканала "Номад ТВ" с успешной работой, отметив, что за развитием канала следит давно и с большим интересом.

По ее словам в интервью каналу, "Номад ТВ" сумел стать заметной медиаплощадкой, которая не только освещает ключевые события, но и сама участвует в формировании информационной повестки.

"Поздравляю коллектив телеканала "Номад ТВ" с успешной работой - вы набрали действительно большую высоту. Я внимательно слежу за вашими успехами. Периодически отвечаю на вопросы, которые вы задаете как канал, причем делаете это не только в рамках интервью, но и регулярно сами участвуете в формировании повестки", - отметила Мария Захарова.

Она также обратила внимание на высокий уровень гостей эфиров и качество информационного наполнения канала.

"Вижу, сколько у вас интересных спикеров и актуальных новостей. Все открытые данные и цифры свидетельствуют, что к каналу есть живой, настоящий интерес. Этот интерес объясняется тем, что вы отвечаете запросам людей, освещая актуальную политическую и общественную повестку", - подчеркнула официальный представитель МИД России.

По словам Захаровой, именно общественно-политическая тематика стала сильной стороной "Номад ТВ".

"Общественно-политическое направление - это то, чем теперь уже точно славится ваш канал. Вы работаете актуально, интересно, оперативно, по-настоящему и без перегибов в ту или иную сторону", - заключила она.


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URL: https://www.vb.kg/460405
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