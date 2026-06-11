Шестаков: Бишкек и Минск смогли преодолеть затянувшийся кризис доверия

Кыргызстан и Беларусь выходят на новый этап экономического партнерства, перелистывая страницу прошлых политических разногласий. Страны демонстрируют готовность развивать совместные промышленные проекты, расширять авиасообщение и запускать новые механизмы легальной трудовой миграции в рамках ЕАЭС. Об этом редакции VB.KG заявил директор центра экспертных инициатив "Ой Ордо", политолог Игорь Шестаков.

По его словам, у кыргызско-белорусских отношений сейчас открывается колоссальный потенциал, который долгое время оставался нереализованным.

"Если посмотреть на динамику, то нынешний товарооборот в районе 200 миллионов долларов может показаться скромным. Однако всего шесть лет назад мы не дотягивали и до 50 миллионов. Прогресс очевиден, но главное - нам есть куда расти. Соседний Узбекистан уже довел торговлю с Минском до миллиарда долларов и открыл около двухсот совместных предприятий. Для Бишкека это отличный стимул действовать активнее", - подчеркнул эксперт.

Шестаков отметил, что Бишкек и Минск смогли преодолеть затянувшийся кризис доверия, который возник после событий 2010 года.

"Слишком долго белорусская повестка в нашей стране ассоциировалась исключительно с фигурой беглого экс-президента Курманбека Бакиева. Сегодня эта тема наконец ушла на дальний план, уступив место реальному прагматизму и практическому интересу сторон", - констатировал политолог.

Одним из ключевых драйверов сближения, по мнению аналитика, должен стать запуск совместных производств и перенятие белорусского опыта в индустриализации.

"Для Кыргызстана стратегический интерес представляет мощная промышленная база Беларуси, особенно в сфере машиностроения, выпуска сельхозтехники и агросектора. Минские продукты питания и технологии востребованы далеко за пределами СНГ. Мы обладаем отличным аграрным потенциалом и могли бы использовать опыт коллег для создания собственных конкурентоспособных производств", - полагает Шестаков.

Важной вехой сотрудничества эксперт считает и подписание межправительственного соглашения о трудовой миграции, которое состоялось в ходе недавнего визита премьер-министра Беларуси Александра Турчина.

"Мы видим, что наш внутренний рынок труда постепенно переориентируется, а часть кыргызстанцев уходит с российского направления. Белорусские заводы, напротив, остро нуждаются в рабочих руках. Наших граждан привлекает отсутствие языкового барьера и единые правила игры, ведь обе республики состоят в ЕАЭС. Рост миграционных потоков неизбежно потянет за собой и транспортную отрасль - сейчас нам остро не хватает прямых авиарейсов. Для сравнения: до 90 процентов из ста еженедельных рейсов между Кыргызстаном и Россией обеспечивают именно миграционные процессы. Думаю, вскоре мы увидим новые регулярные авиамаршруты в разные города Беларуси", - прогнозирует глава центра "Ой Ордо".

Дополнительными точками роста, по оценке аналитика, станут новые деловые платформы и гуманитарные проекты.

"Создание Делового совета и прошедший бизнес-форум с участием более тридцати крупных компаний из Минска помогут скоординировать частный сектор. Еще одно интересное направление - медицинский туризм, ведь Беларусь славится своими технологиями в здравоохранении. Благоприятный политический фон, который создали президенты наших стран, и очень эффективная, точечная работа небольшого штата белорусского посольства в Бишкеке доказывают: стороны настроены на реальный, осязаемый результат", - резюмировал Игорь Шестаков.