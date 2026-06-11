"У Кыргызстана большое будущее": что рассказали в парламенте Азербайджана

Баку, Азербайджанская столица встречает, гостей особой атмосферой. Здесь современные небоскребы соседствуют с древними крепостными стенами, а история чувствуется буквально на каждом шагу. Именно сюда по приглашению компании REEF GROUP отправились корреспонденты издания VB.KG, чтобы познакомиться с достопримечательностями Баку, узнать больше о жизни страны и встретиться с представителями азербайджанского парламента.

Первым впечатлением от Баку становится его удивительная многогранность. С одной стороны ультрасовременные кварталы, широкие проспекты и футуристические здания, ставшие визитной карточкой города. С другой - Ичеришехер, или Старый город, который бережно хранит память о многовековой истории Азербайджана.

Именно по этим старинным улочкам ежедневно проходят тысячи туристов со всего мира. Для жителей постсоветского пространства Ичеришехер имеет особое значение: здесь снимались знаменитые сцены культовой комедии "Бриллиантовая рука". Место, где герой Юрия Никулина произносил ставшие крылатыми фразы, сегодня остается одной из самых популярных туристических локаций города.

Однако целью поездки было не только знакомство с культурным наследием Азербайджана. Важной частью программы стало посещение Милли Меджлиса парламента Азербайджанской Республики.

Современное здание парламента расположено в одной из центральных частей Баку и является не только важным государственным объектом, но и символом азербайджанской государственности. Здесь принимаются законы, определяющие развитие страны, обсуждаются ключевые вопросы внутренней и внешней политики, а также формируются решения, влияющие на жизнь миллионов граждан.

В стенах Милли Меджлиса корреспонденты VB.KG встретились с депутатом парламента Азербайджана Малахат Ибрагим кызы Гасановой- известным политиком, много лет представляющим интересы своих избирателей и активно участвующим в деятельности международных парламентских структур.

В начале беседы она тепло приветствовала журналистов из Кыргызстана и подчеркнула, что для Азербайджана отношения с Кыргызстаном имеют особое значение.

- Кыргызстан и Азербайджан - братские государства. Наши народы объединяют история, культура, традиции и взаимное уважение. Между нашими странами сложились очень хорошие отношения, которые сегодня находятся на высоком уровне благодаря усилиям руководителей двух государств, - отметила парламентарий.

Малахат Гасанова рассказала, что совсем недавно вновь посетила Кыргызстан и осталась под большим впечатлением от поездки.

По словам депутата, это был уже не первый ее визит в республику. Впервые она побывала во Фрунзе еще в студенческие годы, когда участвовала во Всесоюзной студенческой олимпиаде. Спустя десятилетия она вновь приехала в Кыргызстан уже в качестве депутата парламента для участия в международных мероприятиях.

- Бишкек- очень красивый город. Каждый раз, когда приезжаешь в Кыргызстан, чувствуешь искреннее гостеприимство и доброжелательное отношение людей. Это всегда оставляет самые теплые воспоминания, - сказала она.

Особое внимание собеседница уделила перспективам кыргызско-азербайджанского сотрудничества.

По ее мнению, сегодня взаимодействие между Бишкеком и Баку развивается не только в политической и экономической сферах, но и в рамках Организации тюркских государств, ТЮРКПА, культурных и образовательных проектов.

-Нам необходимо еще больше развивать контакты между людьми. Очень важны туризм, молодежные обмены, совместные культурные мероприятия, образовательные программы. Когда люди чаще общаются друг с другом, дружба между странами становится еще крепче, - подчеркнула депутат.

Говоря о Кыргызстане, депутат особо отметила происходящие в стране изменения и роль президента Садыра Жапарова.

По ее словам, Кыргызстан добился значительных успехов на международной арене, а избрание страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН стало важным достижением не только для республики, но и для всего тюркского мира.

- Когда я узнала эту новость, была искренне рада. Это большой успех Кыргызстана. Я считаю, что это предмет гордости не только для кыргызского народа, но и для всех братских тюркских государств, - отметила Малахат Гасанова.

Парламентарий также высоко оценила деятельность президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

- Ваш президент является прогрессивным руководителем и искренне любит свой народ. У Кыргызстана хорошие перспективы и большое будущее, - подчеркнула она.

После встречи с Малахат Гасановой журналисты побеседовали с управляющим делами Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Фирудином Сулейман оглу Гаджиевым, который более 45 лет работает в системе парламента и является одним из самых опытных сотрудников законодательного органа страны. За годы работы он принимал участие в развитии парламентской инфраструктуры, модернизации зданий Милли Меджлиса и организации деятельности аппарата парламента.

Он рассказал, что лично участвовал в развитии и модернизации парламентского комплекса.

По его словам, сегодня Милли Меджлис представляет собой современный административный комплекс, оснащенный всем необходимым для эффективной работы депутатов и сотрудников аппарата.

- Сейчас в парламенте работают 125 депутатов. Для них созданы современные условия. Каждый депутат имеет собственный кабинет, оборудованы просторные залы заседаний комитетов, конференц-залы и технические помещения. За последние годы были реализованы масштабные проекты по модернизации инфраструктуры парламента, - рассказал собеседник.

Говоря о Кыргызстане, он отметил, что дважды посещал республику в составе официальных делегаций и сохранил самые приятные впечатления от поездок.

Особенно ему запомнились Бишкек и Иссык-Куль.

- Кыргызстан - очень красивая страна. У вас замечательная природа и очень гостеприимные люди. Такие поездки помогают лучше понимать друг друга и укрепляют дружбу между нашими народами, - сказал он.

О том, каким увидели Баку корреспонденты VB.KG, какие места обязательно стоит посетить туристам и чем азербайджанская столица удивляет гостей, читайте в следующем материале.