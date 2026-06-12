"Совбез КР усиливает меры против дедовщины и нарушений дисциплины"

Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Адилет Орозбеков 10 июня провел рабочее совещание с руководителями силовых и правоохранительных органов. Об этом сообщили в администрации президента.

Главной темой встречи стали вопросы укрепления воинской дисциплины, а также поддержания здорового морально-психологического климата среди военнослужащих.

В ходе совещания Орозбеков подчеркнул персональную ответственность командиров всех уровней за ситуацию в воинских подразделениях. По его словам, руководители обязаны владеть информацией о морально-психологической обстановке в коллективах и своевременно реагировать на любые признаки конфликтов, давления или психологических проблем среди военнослужащих.

"Любые попытки скрыть подобные факты, занизить их значимость или формально подойти к проверкам будут рассматриваться как грубейшее нарушение служебной дисциплины. Моя личная позиция по данному вопросу будет жесткой и принципиальной", - заявил секретарь Совета безопасности.

По итогам совещания государственным органам поручено принять оперативные меры по предупреждению и искоренению фактов неуставных отношений как среди офицерского состава, так и военнослужащих срочной службы.