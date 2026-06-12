В КР запустили национальный знак качества "Сделано в Кыргызстане"

В Кыргызстане началось практическое внедрение национального товарного знака "Сделано в Кыргызстане". Презентация бренда и подписание первых лицензионных соглашений состоялись в рамках Дня открытых дверей Торгово-промышленной палаты КР.

Как отметил президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Темир Сариев, новый знак призван стать эффективным инструментом поддержки отечественных производителей, продвижения национального бренда и повышения узнаваемости кыргызской продукции на международных рынках.

Министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков подчеркнул, что развитие экспортного потенциала страны и поддержка местного бизнеса остаются одними из ключевых приоритетов государственной экономической политики.

По информации организаторов, знак "Сделано в Кыргызстане" позволит повысить конкурентоспособность отечественной продукции, укрепить доверие потребителей и обеспечить дополнительную защиту производителей от подделок. Правообладателем бренда выступает Торгово-промышленная палата КР, а использовать знак компании смогут на основании лицензионных соглашений.

Особое внимание разработчики уделили цифровой защите бренда. Каждому лицензионному соглашению будет присваиваться уникальный QR-код, с помощью которого можно проверить законность использования товарного знака и снизить риски распространения контрафактной продукции.

Первыми право на использование национального знака качества получили пять отечественных компаний - ОсОО "Ки Кемикалс", ОсОО "Арсико Амо Пак", ОсОО "Базико Стайл", ОсОО "Сокс Мастер" и ОАО "Кошой".

Ожидается, что в дальнейшем к инициативе смогут присоединиться и другие кыргызстанские производители, заинтересованные в продвижении своей продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках.