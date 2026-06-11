Сахарный диабет стал главной причиной ампутаций конечностей в Кыргызстане

Сахарный диабет занимает первое место среди причин ампутаций конечностей в Кыргызстане. Об этом сообщила главный врач Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий (РУПОИ) Жыпара Жайлообаева в рамках проекта "Открытый кабинет".

По ее словам, многие случаи инвалидизации связаны с поздним выявлением заболевания и несвоевременным обращением за медицинской помощью. Одним из наиболее тяжелых осложнений диабета является синдром диабетической стопы, который нередко приводит к ампутации и последующему протезированию.

Специалист считает, что в Кыргызстане вопросам профилактики диабета и информирования населения о последствиях болезни уделяется недостаточно внимания.

"Люди не всегда осознают, насколько серьезными могут быть последствия сахарного диабета. Обществу практически не показывают трагичность позднего обращения за медицинской помощью, а профилактика заболевания остается недостаточно развитой", - отметила она.

В качестве примера главный врач привела широкую рекламу сладких газированных напитков в общественных местах. По ее мнению, такая продукция зачастую содержит большое количество сахара и активно потребляется как взрослыми, так и детьми.

В то же время, по ее словам, социальная реклама здорового образа жизни и продвижение более полезных альтернатив, включая продукцию местных производителей, представлены значительно меньше.

Специалист подчеркнула, что снижение числа тяжелых осложнений диабета возможно только при комплексном подходе, включающем раннюю диагностику, профилактику, повышение осведомленности населения и формирование культуры здорового питания.