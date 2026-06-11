Погода
$ 87.40 - 87.83
€ 101.00 - 102.00

"В Кыргызстане 797 мечетей и медресе работают без документов"

238  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане 797 мечетей и религиозных объектов, включая медресе, функционируют без документов и не имеют официальной регистрации. Об этом заявил депутат Жогорку Кенеша Уланбек Жаанбаев, отметив, что в стране всего насчитывается 4470 мечетей, из которых 3673 имеют законный статус.

По словам депутата, значительная часть религиозных объектов сталкивается с трудностями при прохождении процедуры легализации. Основной причиной он назвал отсутствие правоустанавливающих документов на земельные участки, а также несоответствие отдельных объектов требованиям действующего законодательства и религиозных норм.

Жаанбаев подчеркнул, что многие мечети были построены ранее и переданы без надлежащего оформления документов, что сегодня создает серьезные препятствия для их официальной регистрации и приведения в правовое поле.

Он также отметил необходимость принятия отдельного правительственного постановления, которое позволило бы урегулировать вопросы оформления земельных участков под религиозными объектами и упростить процедуру их легализации.

По его мнению, системное решение данной проблемы позволит упорядочить деятельность религиозных учреждений и снизить количество объектов, работающих без официального статуса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459264
Теги:
мечеть, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  