"В Кыргызстане 797 мечетей и медресе работают без документов"

В Кыргызстане 797 мечетей и религиозных объектов, включая медресе, функционируют без документов и не имеют официальной регистрации. Об этом заявил депутат Жогорку Кенеша Уланбек Жаанбаев, отметив, что в стране всего насчитывается 4470 мечетей, из которых 3673 имеют законный статус.

По словам депутата, значительная часть религиозных объектов сталкивается с трудностями при прохождении процедуры легализации. Основной причиной он назвал отсутствие правоустанавливающих документов на земельные участки, а также несоответствие отдельных объектов требованиям действующего законодательства и религиозных норм.

Жаанбаев подчеркнул, что многие мечети были построены ранее и переданы без надлежащего оформления документов, что сегодня создает серьезные препятствия для их официальной регистрации и приведения в правовое поле.

Он также отметил необходимость принятия отдельного правительственного постановления, которое позволило бы урегулировать вопросы оформления земельных участков под религиозными объектами и упростить процедуру их легализации.

По его мнению, системное решение данной проблемы позволит упорядочить деятельность религиозных учреждений и снизить количество объектов, работающих без официального статуса.