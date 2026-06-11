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В Бишкеке объявили тендер на установку кондиционеров в 300 автобусах

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке объявлен тендер на установку кондиционеров в городские автобусы. На закупку и монтаж климатического оборудования для 300 автобусов планируется направить 144,27 миллиона сомов.

Согласно данным портала государственных закупок, муниципальное предприятие "Бишкекский городской транспорт" планирует оснастить системой кондиционирования автобусы марки Zhongtong модели LCK6105HCK.

Подрядчик должен будет закупить, установить и подключить 300 комплектов оборудования, а также обеспечить их заправку необходимыми реагентами. Отдельная система охлаждения предусмотрена для рабочего места водителя.

По техническому заданию, кондиционеры должны обеспечивать поддержание температуры в салоне при наружной жаре до +40 градусов. Гарантийный срок на оборудование и выполненные работы составит не менее 12 месяцев.

Заявки на участие в тендере принимаются до 22 июня. После заключения контракта подрядчику отводится 60 дней на выполнение работ. Первый кондиционер должен быть установлен в течение 14 дней для проверки соответствия требованиям заказчика.

В июле 2025 года в салонах автобусов Бишкека фиксировалась температура до +53 градусов.

Предполагается, что после завершения всех монтажных работ первые автобусы с установленными кондиционерами сразу выйдут на городские линии.


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URL: https://www.vb.kg/459265
Теги:
тендер, Бишкек, Кыргызстан, автобусы
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