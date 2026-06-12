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В городе Кант открылся первый в Чуйской области центр медиации

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В городе Кант состоялся круглый стол "Медиация 2027 - новые возможности и обязательства", в рамках которого был подписан меморандум о сотрудничестве между мэрией города Кант и первым в Чуйской области центром медиации "Максат".

Мэр города Кант Улан Майлибашев, юрист по образованию, в своем приветственном слове отметил актуальность внедрения медиативных практик на уровне муниципалитетов. По его словам, развитие медиации важно как для населения, так и для социально-экономического развития города и региона.

Председатель Палаты медиаторов Кыргызской Республики Гулсина Кожоярова заявила, что Кыргызстан в настоящее время проходит новый этап развития института медиации. Она отметила, что со стороны государства предпринимаются шаги по его укреплению и институциональному развитию. По ее словам, совместно с Министерством юстиции разработана концепция развития медиации до 2050 года, в которой обозначена роль Палаты медиаторов как единого регулятора. Также ведется работа по реализации соответствующего плана.

Директор центра медиации "Максат" Акылбек Дононбаев рассказал о планируемых изменениях в сфере разрешения споров. По его словам, с 1 января 2027 года в Кыргызстане планируется введение обязательной информационной встречи с медиатором по гражданским, семейным, трудовым и другим категориям споров.

Отдельно было подтверждено, что центр медиации "Максат" будет размещен в здании мэрии города Кант. Также планируется формирование учебной группы для подготовки медиаторов. Обучение будет проводиться за счет собственных средств слушателей. В группу планируется набрать около 12 человек с высшим образованием в возрасте старше 25 лет.

В ходе круглого стола представители судебных органов, прокуратуры и РОВД обсудили практические аспекты внедрения медиации и возможные этапы ее применения. По предварительным оценкам, внедрение института медиации может привести к снижению количества судебных исков на 30–40%.

По словам участников круглого стола, сотрудничество центра медиации с мэрией города Кант позволит повысить доступность досудебного урегулирования споров для населения и снизить нагрузку на судебную систему. Отмечается, что значительная часть бытовых, семейных и трудовых конфликтов может решаться в более короткие сроки без обращения в суд.

Также подчеркивается, что размещение центра медиации при муниципалитете делает процедуру более доступной для жителей и способствует снижению социальной напряженности на местном уровне. В числе ожидаемых эффектов - сокращение числа судебных исков, повышение правовой культуры населения и более эффективное решение локальных конфликтов.


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URL: https://www.vb.kg/459266
Теги:
Кант, Кыргызстан
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