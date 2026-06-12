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В Бишкеке прошли чемпионат и первенство города по чир спорту

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- Самуэль Деди Ирие
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В Бишкеке прошли чемпионат и первенство города по чир спорту. Соревнования состоялись 6 июня в спортивном комплексе "Алга" и собрали 247 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России.

В церемонии открытия приняли участие директор Департамента физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии Бишкека Канатбек Маматов и куратор Федерации чир спорта Кыргызстана Айжан Екимбаева.

По словам организаторов, турнир стал важной площадкой для развития и популяризации чир спорта. В ходе открытия было отмечено увеличение числа спортсменов, занимающихся этим видом спорта в Кыргызстане.

По итогам соревнований лучшие участники были награждены кубками, медалями и дипломами. Организаторами турнира выступили Департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии Бишкека и Союз чир спорта Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/459267
Теги:
Алга, футбол, Бишкек
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