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UFC впервые проведет турнир на территории Белого дома

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- Самуэль Деди Ирие
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UFC объявил о проведении уникального турнира UFC Freedom 250, который состоится 14 июня на территории Белого дома в Вашингтоне. Мероприятие будет приурочено к празднованию 250-летия Соединенных Штатов Америки.

Главным событием вечера станет поединок за временный титул UFC в тяжелом весе между Алексом Перейрой и Сирилом Ганом. В соглавном бою чемпион полулегкого дивизиона Илия Топурия встретится с временным чемпионом легкого веса Джастином Гейджи.

В программу турнира также вошли поединки с участием известных бойцов UFC, среди которых Майкл Чендлер, Деррик Льюис и бывший чемпион организации Шон О"Мэлли.

Ожидается, что турнир станет одним из самых масштабных и необычных событий в истории промоушена благодаря проведению боев на территории официальной резиденции президента США.


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URL: https://www.vb.kg/459268
Теги:
смешанные бои, США
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