UFC впервые проведет турнир на территории Белого дома

UFC объявил о проведении уникального турнира UFC Freedom 250, который состоится 14 июня на территории Белого дома в Вашингтоне. Мероприятие будет приурочено к празднованию 250-летия Соединенных Штатов Америки.

Главным событием вечера станет поединок за временный титул UFC в тяжелом весе между Алексом Перейрой и Сирилом Ганом. В соглавном бою чемпион полулегкого дивизиона Илия Топурия встретится с временным чемпионом легкого веса Джастином Гейджи.

В программу турнира также вошли поединки с участием известных бойцов UFC, среди которых Майкл Чендлер, Деррик Льюис и бывший чемпион организации Шон О"Мэлли.

Ожидается, что турнир станет одним из самых масштабных и необычных событий в истории промоушена благодаря проведению боев на территории официальной резиденции президента США.