Серена Уильямс выиграла первый матч после возобновления карьеры

44-летняя Серена Уильямс успешно вернулась в профессиональный теннис, выиграв свой первый матч после возобновления карьеры на турнире WTA 500 в Лондоне.

В парном разряде она выступила вместе с 19-летней канадской теннисисткой Викторией Мбоко. Их дуэт обыграл третью сеяную пару - Николь Меликар-Мартинес (США) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) - со счету 7:6, 6:2.

Игра проходила при огромном интересе зрителей: на арене Энди Маррея трибуны были заполнены задолго до начала встречи, а возвращение Уильямс встретили продолжительными овациями. На матче также присутствовали члены ее семьи.

В четвертьфинале турнира Уильямс и Мбоко сыграют против Лейлы Фернандес и Лауры Зигемунд.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема, став чемпионкой "Ролан Гаррос".