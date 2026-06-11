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Серена Уильямс выиграла первый матч после возобновления карьеры

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- Самуэль Деди Ирие
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44-летняя Серена Уильямс успешно вернулась в профессиональный теннис, выиграв свой первый матч после возобновления карьеры на турнире WTA 500 в Лондоне.

В парном разряде она выступила вместе с 19-летней канадской теннисисткой Викторией Мбоко. Их дуэт обыграл третью сеяную пару - Николь Меликар-Мартинес (США) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) - со счету 7:6, 6:2.

Игра проходила при огромном интересе зрителей: на арене Энди Маррея трибуны были заполнены задолго до начала встречи, а возвращение Уильямс встретили продолжительными овациями. На матче также присутствовали члены ее семьи.

В четвертьфинале турнира Уильямс и Мбоко сыграют против Лейлы Фернандес и Лауры Зигемунд.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема, став чемпионкой "Ролан Гаррос".


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URL: https://www.vb.kg/459270
Теги:
Великобритания, теннис
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