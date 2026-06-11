Взаимное обогащение цивилизаций и совместное созидание будущего

Сегодня развитие человеческой цивилизации сталкивается с беспрецедентными вызовами. Усиливаются раскол и конфронтация, в разных регионах мира не утихают потрясения и конфликты, размываются основы международного права, ощущается дефицит взаимного доверия. В этих условиях вопрос о том, как различные цивилизации должны сосуществовать и взаимодействовать друг с другом, становится одной из важнейших тем, от решения которой зависит будущее человечества.

В 1990-х годах американский учёный Сэмюэл Хантингтон выдвинул теорию "столкновения цивилизаций", согласно которой различия между цивилизациями неизбежно ведут к конфликтам. Однако история и современность показывают обратное. Источником конфликтов являются не различия сами по себе, а отношение к ним. Именно от того, как мы воспринимаем и уважаем культурное многообразие, зависит характер отношений между цивилизациями.

Многообразие цивилизаций составляет основу нашего мира. Китай, обладающий более чем пятитысячелетней историей, неизменно выступает за концепцию гармоничного сосуществования и взаимного обогащения культур, а также за межцивилизационный диалог, основанный на общечеловеческих ценностях и взаимном уважении.

В марте 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул Инициативу глобальной цивилизации, в которой подчеркивается необходимость совместно уважать многообразие мировых цивилизаций, продвигать общечеловеческие ценности, уделять внимание сохранению и развитию культурного наследия, а также укреплять международные гуманитарные обмены и международное сотрудничество. Инициатива глобальной цивилизации отвергает концепции "цивилизационного превосходства", утверждает равноправие цивилизаций и создаёт основу для конструктивного диалога между культурами. Она предлагает китайский подход к укреплению взаимопонимания, взаимного обучения и взаимообогащения различных цивилизаций.

В 2024 году Генеральная Ассамблея ООН на своей 78-й сессии единогласно приняла резолюцию об учреждении Международного дня диалога между цивилизациями, предложенную Китаем и ещё 83 государствами. С тех пор этот день ежегодно отмечается 10 июня. Это решение отражает общее стремление народов мира укреплять диалог между цивилизациями и содействовать прогрессу человечества.

Китай и Кыргызстан - добрые соседи, надёжные друзья и партнёры. Нас связывают не только общие горы и реки, но и искренняя близость наших народов. Обе страны обладают богатым культурным наследием и самобытными традициями. Между нашими цивилизациями существуют глубокое взаимопонимание, культурное созвучие и духовная близость. Китайская цивилизация, зародившаяся на Востоке, на протяжении тысячелетий сохраняла преемственность, способность к обновлению, открытость и миролюбие. Это единственная в мире цивилизация, которая непрерывно развивается более пяти тысяч лет. Кыргызская цивилизация, берущая начало на берегах Енисея и развивавшаяся среди величественных гор Тянь-Шаня и на берегах Иссык-Куля, также обладает древними и богатыми культурными традициями. Наши цивилизации одновременно древние и молодые, открытые миру и уверенные в собственных силах. Их объединяют стремление к развитию, уважение к диалогу и приверженность дружбе.

На протяжении многих веков эпос "Манас" передаётся из поколения в поколение как в Кыргызстане, так и в Китае. Манасчи двух стран бережно сохраняют эту уникальную традицию, воспевая бессмертный героический эпос и укрепляя духовные связи между нашими народами. Китайская сторона готова совместно с кыргызской стороной прилагать усилия для сохранения культурного наследия, содействовать творческому преобразованию и инновационному развитию лучших традиционных культур наших стран.

Более 30 лет назад выдающийся китайский социолог Фэй Сяотун сформулировал свое видение отношений между цивилизациями в следующих словах: "Ценить красоту собственной культуры, уважать красоту других культур, стремиться к гармонии в многообразии и всеобщему единству". В этих словах заключена глубокая мудрость китайской цивилизации, которая и сегодня сохраняет свою актуальность и вдохновляет нас на поиск путей к взаимопониманию и сотрудничеству. Когда мы читаем произведения великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова, мы находим в них созвучные идеи. В своих произведениях он призывал к взаимопониманию, солидарности и единству людей. Его творчество напоминает нам о том, что диалог рождает понимание, понимание способствует мирному сосуществованию, а мирное сосуществование открывает путь к более прекрасному будущему.

В этом году исполняется 40 лет Иссык-Кульскому форуму, основанному по инициативе Чингиза Айтматова. Китайская сторона направит на форум делегацию высокого уровня. Продвигаемые форумом идеи межцивилизационного диалога и общечеловеческих ценностей во многом созвучны с Инициативой глобальной цивилизации и служит ярким примером взаимного обучения, обмена опытом и взаимообогащения различных культур.

Инициатива глобальной цивилизации поддерживает право каждой страны самостоятельно выбирать свой путь модернизации, опираясь на собственные традиции и культурное наследие. Сегодня Китай, добиваясь новых успехов на пути модернизации в китайском стиле, создаёт новые возможности для развития и сотрудничества во всём мире. Инициатива "Один пояс - один путь" стала крупнейшей платформой международного сотрудничества современности и наглядным воплощением принципа гармонии в многообразии. В последние годы китайско-кыргызское сотрудничество в рамках совместного строительства "Пояса и пути" демонстрируют впечатляющие результаты. Ускоренными темпами реализуются такие стратегически важные проекты, как железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан, автомобильная дорога Барскоон - Бедель. Введены в эксплуатацию мусороперерабатывающий завод в Бишкеке, фотоэлектрическая станция мощностью 100 МВт в Чуйской области и другие объекты инфраструктуры. Значительный вклад в подготовку кадров в Кыргызстане вносят совместные образовательные проекты, включая Институты Конфуция и мастерскую Лу Баня. Проект "Экспресс здоровья - яркое путешествие" помог вернуть зрение более чем тысяче кыргызстанцев, страдавших катарактой.

Взаимопонимание между нашими народами продолжает укрепляться. Недавно большой общественный резонанс вызвала история двух девушек кыргызской национальности из Китая, которые совершили конное путешествие в Кыргызстан. Здесь их тепло встретили, а сама это история стала еще одним ярким свидетельством искренней дружбы и взаимной симпатии между нашими народами. Мы готовы вместе с кыргызской стороной и впредь укреплять взаимопонимание и дружбу между народами двух государств, способствовать тому, чтобы результаты межцивилизационного обмена и взаимного обогащения приносили все более ощутимую и непосредственную пользу нашим народам.

В Китае есть стихотворная строка: "Один цветок - не делает весны, весна приходит, когда расцветают сотни цветов". А у кыргызов есть замечательная поговорка: "Жети элдин тилин билген, жети ааламды көрөт". Сила цивилизаций в их многообразии, а жизнеспособность - в диалоге. Давайте совместными усилиями освещать путь вперёд светом цивилизации, укреплять взаимопонимание через диалог и взаимное обогащение культур, и вместе создавать более светлое будущее для человечества.

Лю Цзянпин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике