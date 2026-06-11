Air Arabia запускает регулярные рейсы в Бишкек и Ош

Авиакомпания Air Arabia возобновляет регулярные рейсы между Объединёнными Арабскими Эмиратами и Кыргызстаном. Полёты по маршруту Шарджа -Ош - Шарджа стартуют 22 июня 2026 года, а рейсы Шарджа -Бишкек - Шарджа с 3 июля.

Соответствующая договорённость была достигнута по итогам встречи председателя правления ОАО "Аэропорты Кыргызстана" Манасбека Самидинова с делегацией ОАЭ.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития авиационного сотрудничества, включая расширение маршрутной сети, увеличение пассажиропотока и укрепление туристических, деловых и экономических связей между двумя странами.

Ожидается, что возобновление рейсов повысит транспортную доступность Кыргызстана, создаст дополнительные возможности для туристов и предпринимателей, а также будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между Кыргызстаном и Объединёнными Арабскими Эмиратами.