ГКНБ пресек канал поставки наркотиков из Афганистана через Кыргызстан

ГКНБ ликвидировал транснациональную наркогруппировку, организовавшую канал транзита наркотиков по маршруту Афганистан -Таджикистан - Кыргызстан - страны СНГ. Об этом сообщили в ведомстве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий с применением метода внутренней контролируемой поставки был задержан гражданин Кыргызстана К.У.Б.

Из незаконного оборота изъята крупная партия наркотического средства - гашиша.

По данным ГКНБ, наркогруппировка наладила устойчивый международный канал поставки наркотиков через территорию Кыргызстана в страны СНГ.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению и задержанию остальных участников преступной группы.