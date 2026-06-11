Защите снежного барса посвятят молодежный конкурс в Бишкеке

В Бишкеке 12 июня состоятся конкурсы "Bars Fashion 2026- Лучший костюм снежного барса" и "Молодежь и снежный барс - на страже природы", проводимые в рамках экологического фестиваля "Снежный Барс ЭкоФест Чон-Кемин 2026".

Мероприятие пройдет с 10:00 до 12:30 в концертном зале Бишкекского государственного университета имени К. Карасаева.

Как сообщили организаторы, конкурсы направлены на продвижение экологической культуры, поддержку творческой молодежи и формирование бережного отношения к природе. Особое внимание уделяется сохранению снежного барса как одного из символов горных экосистем Кыргызстана.

В рамках программы участники представят экологические проекты и творческие выступления в конкурсе "Молодежь и снежный барс - на страже природы", а также продемонстрируют авторские костюмы в рамках конкурса "Bars Fashion 2026 - Лучший костюм снежного барса".

По итогам выступлений жюри определит победителей, после чего состоится церемония награждения.

Конкурсы являются частью экологического фестиваля "Снежный Барс ЭкоФест Чон-Кемин 2026", который пройдет 11 июля в Чон-Кеминской долине на ипподроме села Шабдан.

Организаторами выступают общественный фонд "Ilbirs Green Generation", Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР, Министерство культуры, информации и молодежной политики КР, Министерство науки, высшего образования и инноваций КР, а также туристическая компания "Sayakat Tourism".