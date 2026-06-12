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Министр Осмонов: Для населения стран ШОС создан крепкий фундамент здоровья

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- Нина Ничипорова
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Cовременная международная обстановка переживает весьма непростой период. В этих условиях свою конструктивную роль призваны сыграть международные организации, которые способны на поиск взаимоприемлемых коллективных решений в интересах и отдельных регионов, и всего человечества. Одной из таковых является Шанхайская организация сотрудничества, в которую входит Кыргызстан.

Дамирбек Асылбекович, в чем, на ваш взгляд, заключается эта конструктивная роль ШОС? – с этого вопроса началось интервью VB.KG с министром здравоохранения Кыргызстана Дамирбеком Осмоновым.

- Даже с позиции здравого смысла понятно, что с соседями надо жить дружно и помогать друг другу. Такая авторитетная структура, как ШОС, крайне необходима для сближения позиций стран "шанхайской десятки", для того чтобы принимались согласованные решения в политической, экономической, культурной, информационной, гуманитарной сферах, в борьбе с терроризмом. При этом права, обязанности и уровень ответственности в рамках организации - у всех одинаковы.

Значение ШОС возрастает с каждым годом. Это видно по обсуждаемым вопросам на саммитах глав-государств, на различного рода встречах. Это подтверждает и то, что стоит целая очередь желающих стран, которые хотели бы к ней присоединиться. У стран-членов ШОС есть очень твердая нацеленность на то, чтобы обеспечить в ней равный учет всех точек зрения. И именно через это обеспечить эффективность организации. Это, конечно же, импонирует всем потенциальным новичкам, которые хотели бы с этой организацией сотрудничать, либо в нее вступить. Страны, входящие в организацию, не пытаются навязать внешнему миру свои интересы, услуги, потребности, программы развития, но они последовательно выстраивают отношения внутри ее. Поэтому, считаю, будущее за такими организациями, как ШОС.

Прошедшие годы показали - страны-члены ШОС имеют возможность так строить свое взаимодействие, чтобы успешно решались общие задачи и при этом соблюдались национальные интересы. Она на деле доказывает эффективность коллективных усилий в противодействии современным вызовам и угрозам, в расширении горизонтов делового и гуманитарного сотрудничества. И нет сомнений, что год от года благородная созидательная роль ШОС будет только возрастать.

Что дает Кыргызстану членство в ШОС?

- Сегодня ШОС - это уже "Большая Евразийская десятка", где за одним столом встречаются глобальные и региональные игроки, в том числе и Кыргызстан. Участие нашей страны в ШОС, имеющей столь внушительный политический и экономический вес, не только оправдано, но и необходимо для поддержания стабильности, продвижения национальных интересов и участия в формировании будущей архитектуры глобального управления. Голос нашей страны звучит все увереннее, она выдвигает взвешенные предложения для решения актуальных сегодня проблем, которые в одиночку не под силу ни одной стране, например, климатическое финансирование. Кыргызстан предлагает внедрить в ШОС инструменты "зеленого" финансирования. Речь идет о механизме совместного выпуска "зеленых" облигаций и о создании платформы для привлечения международного климатического финансирования в интересах членов ШОС.

Взаимодействие между странами-членами Шанхайской организации сотрудничества происходит по многим направлениям. Важны проекты в области энергетики, развития транспортной инфраструктуры и логистики, информационных и телекоммуникационных технологий, страхового дела, экологии, туризма. Для Кыргызстана сотрудничество в рамках ШОС имеет стратегическое значение и в сфере охраны здоровья. В конечном итоге все проекты работают на повышение уровня и качества жизни людей, на улучшение их социальной защищенности. И наше население это реально ощущает и видит. Так что для Кыргызстана членство в ШОС - несомненный плюс.

На IX совещании министров здравоохранения государств-членов ШОС, прошедшем в Бишкеке в преддверии саммита, отмечалась возрастающая роль здравоохранения в структуре многостороннего сотрудничества государств организации. Расскажите о партнерстве Кыргызстана со своими коллегами из стран-членов ШОС. Как развивается медицина на Шелковом пути?

- Действительно за последние годы особую актуальность в рамках ШОС приобрело сотрудничество в сфере здравоохранения. Пандемия COVID-19, глобальные эпидемиологические угрозы, рост хронических заболеваний, дефицит медицинских кадров, необходимость цифровой трансформации и укрепления устойчивости систем здравоохранения показали, что вопросы общественного здоровья требуют не только национальных, но и коллективных решений. Именно поэтому взаимодействие государств ШОС в данной сфере сегодня рассматривается как важный элемент региональной безопасности и устойчивого развития. Об этом можно судить уже по тому, что в работе этого совещания участвовал заместитель Генерального секретаря ШОС Хан Сухэль.

Организация объединяет крупнейшие медицинские, научно-исследовательские и фармацевтические центры Евразии, а взаимодействие с государствами-участниками открывает возможности для модернизации системы здравоохранения, внедрения современных технологий, развития кадрового потенциала, привлечения инвестиций и расширения доступа населения к высокотехнологичной медицинской помощи. И нашим странам надо теснее объединиться и вместе развивать медицину: помогать друг другу, делиться опытом, вместе готовить высококвалифицированных врачей.

У нас есть уже хороший опыт, когда мы расставляем акценты на первичное звено, высокотехнологичную помощь, формируя систему финансирования и поддержания материально-технической базы. Такой подход позволяет эффективнее использовать ресурсы и обеспечивать доступ к качественной медицине для всех групп населения. Но охват медицинскими услугами населения в каждой из стран невозможен без развития телемедицинских технологий, формирования электронных медицинских карт для доступности качественной медицинской помощи, независимо от места проживания человека. На совещании мы обсуждали развитие и этих важных направлений.

Наша сторона, например, предложила создать диалоговую платформу ШОС по обмену компетенциями в сфере управления здравоохранением. Наша инициатива направлена на формирование системного механизма координации, обмена опытом, лучшими практиками и управленческими решениями между государствами - участниками организации. Кроме того, мы провели ряд двусторонних встреч с представителями государств-членов ШОС и международных организаций, в ходе которых обсуждены конкретные направления сотрудничества. Например, с китайскими коллегами обсуждены вопросы общественного здравоохранения, цифровой медицины, медицинского страхования, высокотехнологичной медицинской помощи, онкологии, кардиохирургии, трансплантологии, горной медицины и подготовки кадров. Китай, являясь одним из мировых лидеров в области цифровизации и медицинских технологий, представляет для нас особый интерес с точки зрения модернизации системы здравоохранения.

С коллегами из стран ШОС у нас сложились уже давние и деловые контакты. Например, в рамках проекта "Экспресс здоровье - яркое путешествие" три года подряд к нам приезжают китайские офтальмологи и проводят бесплатные операции по удалению катаракты. За время реализации проекта более 1500 кыргызстанцев распрощались с этим заболеванием. В Шанхае недавно прошло первое заседание ученого совета Центра сотрудничества по метаболическим заболеваниям Китай-ШОС, в котором приняли участие авторитетные эксперты в области эндокринологии. Количество больных сахарным диабетом растет в мире и очень важны опыт его диагностики и лечения, а также стратегии профилактики метаболических заболеваний и борьбы с ними. В Бишкеке недавно прошел симпозиум по трасплантологии, на котором встретились ведущие специалисты в этой области из всех стран ШОС. Без развития этого направления современная медицина уже немыслима.

На днях я посетил один из крупнейших онкологических центров - Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина. Россияне продемонстрировали нам возможности высокотехнологичной медпомощи, применение современных методов хирургического лечения, лучевой и лекарственной терапии, а также инновационных технологий в сфере онкологии. Во время встречи мы обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере онкологии, включая повышение квалификации кыргызских специалистов, развитие профессионального обмена и внедрение современных подходов в организации онкологической службы. Мы работаем с коллегами из России в разных сферах, в том числе кардиологии и кардиохирургии.

С коллегами из Казахстана велся обстоятельный разговор о внедрении телемедицины, электронных медицинских систем, о генетике, онкологии, трансплантологии и скрининговых программах. А также рассмотрели возможность консолидированных закупок жизненно важных лекарственных средств, особенно онкологических препаратов с учетом их высокой стоимости и востребованности. С белорусскими специалистами мы акцентировали внимание на вопросах диспансеризации населения, развития онкослужбы, скрининга и подготовки медицинских кадров. Важной была встреча и с представителями Ирана, на которой шел предметный разговор о сотрудничестве в сфере биотехнологий, фармацевтики, производства лекарственных средств и вакцин, а также подготовки специалистов.

Такие встречи министров здравоохранения в рамках ШОС, на мой взгляд, имеют будущее и уже подтвердили свою результативность. По крайней мере, мы создали прочный фундамент деятельности на долгие годы.


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URL: https://www.vb.kg/459279
Теги:
ШОС, Великий Шелковый путь, сотрудничество, Кыргызстан, медицина, врачи
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