Поступления утильсбора в Кыргызстане выросли до 132 млн сомов

За январь-май 2026 года поступления утилизационного сбора в Кыргызстане составили 132,1 млн сомов. Это на 115,4 млн сомов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно количество плательщиков выросло с 50 до 259 субъектов.

Об этом сообщили в ГП "Эко Оператор" при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

В предприятии отметили, что продолжают совершенствовать систему расширенной ответственности производителей, развивать межведомственное взаимодействие с государственными органами и участвовать в создании автоматизированной информационной системы совместно с ОАО "Тундук".

Также ведется работа по формированию реестра предприятий, занимающихся сортировкой, переработкой и утилизацией отходов. В настоящее время в него включены около 130 организаций. Контакты установлены с 63 предприятиями, из которых 17 имеют лицензии на переработку отходов.

В ГП "Эко Оператор" подчеркнули, что деятельность предприятия направлена на развитие современной системы управления отходами, повышение экологической безопасности и поддержку проектов по переработке отходов в Кыргызстане.