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В Чолпон-Ате водителя Kia оштрафовали за езду по велодорожке

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- Назгуль Абдыразакова
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В Чолпон-Ате сотрудники УПСМ привлекли к ответственности водителя автомобиля Kia, который заехал на велодорожку в одной из пляжных зон города.

Поводом для разбирательства стала видеозапись, опубликованная в Instagram. На кадрах видно, как автомобиль движется по территории, предназначенной для велосипедистов.

После появления видео сотрудники УПСМ, несущие службу на территории Иссык-Кульской области, установили личность водителя и транспортное средство. В отношении нарушителя составлен протокол о правонарушении.

По словам водителя, на велодорожку он заехал по невнимательности, сославшись на состояние здоровья.


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URL: https://www.vb.kg/459282
Теги:
Иссык-Кульская область, ПДД, штраф
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