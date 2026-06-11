В Чолпон-Ате водителя Kia оштрафовали за езду по велодорожке

В Чолпон-Ате сотрудники УПСМ привлекли к ответственности водителя автомобиля Kia, который заехал на велодорожку в одной из пляжных зон города.

Поводом для разбирательства стала видеозапись, опубликованная в Instagram. На кадрах видно, как автомобиль движется по территории, предназначенной для велосипедистов.

После появления видео сотрудники УПСМ, несущие службу на территории Иссык-Кульской области, установили личность водителя и транспортное средство. В отношении нарушителя составлен протокол о правонарушении.

По словам водителя, на велодорожку он заехал по невнимательности, сославшись на состояние здоровья.