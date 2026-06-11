В Бишкеке открылся городской этап спартакиады "Ден соолук"

В Бишкеке стартовал городской этап спартакиады "Ден соолук" среди педагогических работников общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования. Торжественное открытие соревнований состоялось 10 июня на базе СДЮШОР по спортивным играм.

В церемонии принял участие директор Департамента физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек Канатбек Маматов. Он отметил, что команды успешно преодолели районный этап и получили право выступить на городском уровне.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Бишкека для участия в республиканском этапе спартакиады, который пройдет в Иссык-Кульской области.

Участники состязаются в семи видах спорта - шахматах, тогуз коргооле, ордо, стритболе, волейболе, мини-футболе и настольном теннисе. Победители и призеры будут награждены кубками, медалями и дипломами.

В рамках открытия также состоялось награждение работников сферы образования и спорта. Почетными грамотами за вклад в развитие физической культуры и спорта отмечены 12 инструкторов и учителей физкультуры. Кроме того, звание "Отличник физической культуры и спорта Кыргызской Республики" присвоено Эрлану Атабаеву.

Спартакиада "Ден соолук" проводится ежегодно и направлена на популяризацию здорового образа жизни и развитие массового спорта среди педагогов столицы.