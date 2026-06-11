В Братиславе обсудили перспективы кыргызско-словацкого сотрудничества

В рамках кыргызско-словацких межмидовских консультаций заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Медер Абакиров провел ряд встреч с представителями государственных органов Словацкой Республики, в ходе которых обсуждались перспективы расширения двустороннего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Одной из ключевых стала встреча с государственным секретарем Министерства экономики Словакии Владимиром Шимоняком. Стороны рассмотрели возможности активизации торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, обсудили реализацию совместных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта и цифровизации. Отдельное внимание было уделено вопросам привлечения словацких компаний к реализации инвестиционных проектов в Кыргызстане.

В ходе встречи с советником президента Словацкой Республики по внешней политике и международным отношениям Яном Кубишем состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки. Стороны обсудили перспективы организации взаимных визитов на высшем и высоком уровнях, взаимодействие в рамках Организации Объединенных Наций, развитие сотрудничества между Центральной Азией и Европейским союзом, а также вопросы региональной безопасности.

Кроме того, Медер Абакиров встретился с председателем Комитета по международным делам Национального совета Словакии Марианом Кери. В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы развития межпарламентского сотрудничества и укрепления политического диалога между двумя государствами. Была подтверждена взаимная заинтересованность в активизации контактов между законодательными органами Кыргызстана и Словакии.

По итогам встреч стороны отметили высокий потенциал кыргызско-словацкого сотрудничества и подтвердили готовность к дальнейшему развитию взаимодействия по широкому спектру направлений, включая политику, экономику, инвестиции и гуманитарные связи.