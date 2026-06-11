Тюрьма для блудных отцов: в Кыргызстане ввели арест за долги по алиментам

Президент Садыр Жапаров подписал закон, предусматривающий административный арест за неуплату алиментов и средств на содержание нетрудоспособных родителей.

Согласно изменениям в Кодекс о правонарушениях, если задолженность по алиментам превышает три месяца, нарушителю грозит арест на трое суток. За повторное нарушение в течение года срок ареста увеличивается до семи суток. Аналогичная ответственность предусмотрена за неуплату средств на содержание нетрудоспособных и нуждающихся родителей.

Поправки были инициированы в связи с ростом числа случаев уклонения от исполнения судебных решений по алиментным обязательствам. Еще на стадии рассмотрения в Жогорку Кенеше депутаты отмечали, что действующие меры воздействия на должников зачастую оказываются недостаточно эффективными.