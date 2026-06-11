Погода
$ 87.40 - 87.83
€ 101.00 - 102.00

Эдиль Байсалов провел переговоры с сенаторами США

218  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Посол Кыргызстана в США Эдиль Байсалов провел встречи с сенаторами США Стивом Дэйнсом и Джоном Кертисом, в ходе которых стороны обсудили перспективы дальнейшего развития кыргызско-американского сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Основное внимание было уделено вопросам укрепления межпарламентского диалога, организации взаимных визитов и проведению совместных мероприятий.

В ходе переговоров Эдиль Байсалов проинформировал американских законодателей о проводимых в Кыргызстане реформах и достигнутых результатах в социально-экономическом развитии страны. Он отметил устойчивый рост экономики, совершенствование системы государственного управления, а также реализацию крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов.

Сенаторы Стив Дэйнс и Джон Кертис, в свою очередь, положительно оценили проводимые в Кыргызстане преобразования и выразили готовность содействовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.

По итогам встреч стороны подтвердили заинтересованность в укреплении партнерских отношений и реализации совместных инициатив в различных сферах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459291
Теги:
МИД, США, сотрудничество, Кыргызстан, Эдиль Байсалов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  