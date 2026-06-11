Эдиль Байсалов провел переговоры с сенаторами США

Посол Кыргызстана в США Эдиль Байсалов провел встречи с сенаторами США Стивом Дэйнсом и Джоном Кертисом, в ходе которых стороны обсудили перспективы дальнейшего развития кыргызско-американского сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Основное внимание было уделено вопросам укрепления межпарламентского диалога, организации взаимных визитов и проведению совместных мероприятий.

В ходе переговоров Эдиль Байсалов проинформировал американских законодателей о проводимых в Кыргызстане реформах и достигнутых результатах в социально-экономическом развитии страны. Он отметил устойчивый рост экономики, совершенствование системы государственного управления, а также реализацию крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов.

Сенаторы Стив Дэйнс и Джон Кертис, в свою очередь, положительно оценили проводимые в Кыргызстане преобразования и выразили готовность содействовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.

По итогам встреч стороны подтвердили заинтересованность в укреплении партнерских отношений и реализации совместных инициатив в различных сферах.