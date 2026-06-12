Главы МИД ОДКБ осудили вандализм в отношении советских памятников

Министры иностранных дел государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности приняли совместное заявление в связи с приближающейся 85-й годовщиной начала Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

В документе главы внешнеполитических ведомств почтили память десятков миллионов людей, погибших в годы войны, подчеркнув, что нападение 22 июня 1941 года стало началом тяжелейших испытаний для народов всех республик, входивших в состав Советского Союза.

Авторы заявления особо отметили решающую роль подвига советского народа в победе над нацизмом и спасении мировой цивилизации. Также в тексте жестко подчеркивается необходимость сохранения исторической правды о событиях тех лет и решительного противодействия любым попыткам пересмотра причин и итогов Второй мировой войны.

Министры подтвердили непреходящую значимость решений Нюрнбергского трибунала и заявили о абсолютной недопустимости героизации нацизма, неонацизма и их пособников в современном мире. В документе содержится прямой призыв к государствам и народам мира сообща противодействовать проявлениям расовой, этнической или религиозной нетерпимости, а также любым идеям превосходства одних наций над другими.

Отдельное внимание дипломаты уделили наболевшему вопросу сохранения воинских захоронений и памятников. В ОДКБ подчеркнули, что участившиеся акты вандализма в отношении советских мемориалов за рубежом не имеют оправдания и должны влечь за собой строгую ответственность виновных лиц.

В завершение главы МИД государств - участников организации выразили готовность продолжать совместные усилия по недопущению повторения конфликтов глобального масштаба, а также подтвердили необходимость скорейшего формирования устойчивой архитектуры безопасности в Евразии на основе ключевых принципов Устава ООН.