В Бишкеке запустили онлайн-оплату аренды муниципального имущества

Муниципальное предприятие "Центр цифровых технологий" мэрии Бишкека совместно с Bakai Business запустило новый цифровой сервис для юридических лиц. Теперь предприниматели могут оплачивать аренду муниципальной собственности в онлайн-режиме. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Новая функция стала доступна в веб-версии и мобильном приложении Bakai Business. Для совершения платежа пользователю необходимо авторизоваться в системе, перейти в раздел оплаты услуг и выполнить операцию непосредственно из личного кабинета.

Как отмечают разработчики, внедрение сервиса позволит упростить взаимодействие бизнеса с муниципальными структурами, сделать процесс оплаты более удобным и прозрачным, а также сократить время на получение услуг.

Проект реализован в рамках развития цифровых сервисов столицы и дальнейшей цифровизации муниципальных услуг для предпринимательского сообщества.