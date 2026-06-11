"Такие площадки, как ПМЭФ, позволяют оценить настроения бизнеса"

В международных отношениях я исхожу прежде всего из принципов прагматизма и рационализма. Экономическое сотрудничество, взаимная выгода и доверие между странами, лидерами и компаниями остаются важнейшей основой устойчивого развития. Именно поэтому такие площадки, как Петербургский международный экономический форум, позволяют оценить настроения бизнеса и политические тенденции, которые формируются в мире. Об этом сообщил директор фонда Росконгресс Александр Стуглев, передает корреспондент VB.KG.

По его словам, несмотря на существующие санкции и политические разногласия, интерес иностранных компаний к сотрудничеству сохраняется.

"В международной политике всегда присутствует прагматичный подход и стремление к урегулированию противоречий. Любые конфликты могут приносить временные преимущества отдельным сторонам, однако в долгосрочной перспективе от них проигрывают государства, экономики и мировое сообщество в целом. История показывает, что после крупнейших мировых потрясений страны находили в себе силы договариваться и создавать механизмы коллективной безопасности. Именно поэтому сегодня особенно важно сохранять и укреплять международные институты, способные предотвращать новые кризисы и способствовать мирному разрешению споров", - уверен он.

Он считает, что в мировой политике нередко проявляются двойные стандарты.

"Одни конфликты получают максимальное внимание международных СМИ и политиков, тогда как другие, не менее трагичные события, остаются на периферии общественного внимания. Такой подход не способствует объективной оценке происходящего и поиску справедливых решений.

Убежден, что главным приоритетом должно оставаться мирное урегулирование любых противоречий. Когда государства сосредоточены на экономическом развитии и повышении благосостояния граждан, снижается вероятность возникновения конфликтов. Чем больше возможностей для сотрудничества и роста, тем меньше причин для противостояния и применения силы", - подчеркнул Стуглев.

Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходил в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

Издание VB.KG было одним из информационных партнеров ПМЭФ-2026.