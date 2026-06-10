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Вальков: "Практическая направленность является особенностью ПМЭФ"

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- Виктория Гунгер
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Главная задача Петербургского международного экономического форума - достижение конкретных практических результатов. Для нас важно, чтобы каждый участник получил именно тот эффект, ради которого приехал на форум. Представители бизнеса заинтересованы в новых контрактах, инвестициях и партнерах. Государственные деятели получают возможность вести содержательный диалог на высоком уровне. Экспертное сообщество формирует предложения и идеи для решения актуальных задач. Средства массовой информации получают доступ к ведущим экспертам и ключевым темам мировой экономики. Об этом в рамках ПМЭФ-2026 заявил директор Петербургского международного экономического форума; заместитель директора Фонда "Росконгресс" Алексей Вальков, передает корреспондент VB.KG.

Он отметил, что практическая направленность является принципиальной особенностью форума. Именно поэтому по итогам форума формируются конкретные предложения и решения, а результаты ключевых дискуссий находят отражение в дальнейшей работе органов государственной власти.

"Наша цель заключается в том, чтобы каждая дискуссия - будь то здравоохранение, энергетика, инфраструктура, технологии или глобальная экономика - завершалась не только обменом мнениями, но и выработкой конкретных шагов для дальнейшего развития", - подчеркнул Алексей Вальков.

Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходил в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

Издание VB.KG было одним из информационных партнеров ПМЭФ-2026.


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URL: https://www.vb.kg/459297
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