В Караколе открыли новый следственный изолятор на 200 мест

В Караколе состоялась церемония открытия нового следственного изолятора №23 Государственной службы исполнения наказаний при кабинете министров. По данным ведомства, новый объект рассчитан на 200 мест и построен в рамках реализации Дорожной карты по переносу учреждений уголовно-исполнительной системы за пределы населенных пунктов.

В мероприятии приняли участие председатель ГСИН Чынгыз Кожошев, ветераны службы, представители государственных органов и органов местного самоуправления.

Общая площадь нового следственного изолятора составляет 8100 квадратных метров. Учреждение оснащено современными инженерными сетями, системами безопасности и видеонаблюдения. В здании созданы необходимые условия как для лиц, содержащихся под стражей, так и для сотрудников учреждения.

Выступая на церемонии, Чынгыз Кожошев отметил, что ввод объекта в эксплуатацию является важным этапом модернизации уголовно-исполнительной системы страны. По его словам, государство последовательно реализует меры по улучшению условий содержания заключенных и созданию современных условий для работы сотрудников службы.

Особым событием церемонии стало вручение ключей от 23 служебных квартир сотрудникам учреждения. Жилой дом построен рядом с новым следственным изолятором и обеспечен всеми необходимыми условиями для проживания.

В ГСИН напомнили, что в последние годы новые объекты пенитенциарной системы уже введены в эксплуатацию в Чуйской и Джалал-Абадской областях. Кроме того, продолжается строительство новых учреждений в Бишкеке и Оше.

После официальной части для гостей организовали экскурсию по территории нового следственного изолятора, в ходе которой были представлены основные объекты комплекса, инженерно-технические решения и условия содержания в учреждении.