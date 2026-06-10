Алексей Вальков: "Мировая экономика переживает масштабную трансформацию"

Сегодня мировая экономика переживает масштабную трансформацию. Формируются новые логистические маршруты, меняются финансовые механизмы, возникают новые центры экономического роста и новые модели международного взаимодействия. В таких условиях особенно востребованы площадки для открытого и честного диалога. Об этом в рамках ПМЭФ-2026 заявил директор Петербургского международного экономического форума; заместитель директора Фонда "Росконгресс" Алексей Вальков, передает корреспондент VB.KG.

Он отметил, что Петербургский международный экономический форум отражает текущее состояние мировой экономики и позволяет обсуждать наиболее острые и актуальные вопросы современности.

"Мы видим свою задачу в том, чтобы предоставить возможность для конструктивного общения всем участникам международного экономического процесса. Россия предлагает такую площадку, и все, кто заинтересован в равноправном и взаимовыгодном сотрудничестве, являются здесь желанными гостями. Именно поэтому деловая программа форума формируется максимально близко к дате его проведения", - сообщил Вальков.

Это позволяет обсуждать реальные вызовы и проблемы, которые существуют в мире сегодня, а не абстрактные темы, утратившие актуальность, добавил он

Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходил в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

Издание VB.KG было одним из информационных партнеров ПМЭФ-2026.