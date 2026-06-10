Погода
$ 87.40 - 87.83
€ 101.00 - 102.00

БРИКС, ШОС, АСЕАН – одно из ключевых направлений работы ПМЭФ-2026

112  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Одним из ключевых направлений работы ПМЭФ-2026 остается развитие сотрудничества в рамках БРИКС и других международных объединений. На площадке проходят многочисленные мероприятия с участием представителей государств БРИКС, ШОС, АСЕАН и других партнерских структур. Об этом в рамках ПМЭФ-2026 заявил директор Петербургского международного экономического форума; заместитель директора Фонда "Росконгресс" Алексей Вальков, передает корреспондент VB.KG.

По его словам, особенно активно развивается взаимодействие с Индией. На протяжении многих лет индийская делегация входит в число крупнейших иностранных участников форума.

"Между российскими и индийскими организациями заключены многочисленные соглашения о сотрудничестве, а совместные проекты продолжают развиваться по самым разным направлениям. Мы также уделяем большое внимание развитию отношений со странами Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. В этом году на форуме широко представлены Саудовская Аравия, Бахрейн, Сербия, государства Латинской Америки и многие другие страны", - заявил Алексей Вальков.

Он также отметил, что форум является не разовым мероприятием, а частью постоянного международного диалога, который продолжается в течение всего года через другие площадки и проекты "Росконгресса".

Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходил в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

Издание VB.KG было одним из информационных партнеров ПМЭФ-2026.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459301
Теги:
Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  