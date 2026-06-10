БРИКС, ШОС, АСЕАН – одно из ключевых направлений работы ПМЭФ-2026

Одним из ключевых направлений работы ПМЭФ-2026 остается развитие сотрудничества в рамках БРИКС и других международных объединений. На площадке проходят многочисленные мероприятия с участием представителей государств БРИКС, ШОС, АСЕАН и других партнерских структур. Об этом в рамках ПМЭФ-2026 заявил директор Петербургского международного экономического форума; заместитель директора Фонда "Росконгресс" Алексей Вальков, передает корреспондент VB.KG.

По его словам, особенно активно развивается взаимодействие с Индией. На протяжении многих лет индийская делегация входит в число крупнейших иностранных участников форума.

"Между российскими и индийскими организациями заключены многочисленные соглашения о сотрудничестве, а совместные проекты продолжают развиваться по самым разным направлениям. Мы также уделяем большое внимание развитию отношений со странами Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. В этом году на форуме широко представлены Саудовская Аравия, Бахрейн, Сербия, государства Латинской Америки и многие другие страны", - заявил Алексей Вальков.

Он также отметил, что форум является не разовым мероприятием, а частью постоянного международного диалога, который продолжается в течение всего года через другие площадки и проекты "Росконгресса".

Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходил в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

Издание VB.KG было одним из информационных партнеров ПМЭФ-2026.