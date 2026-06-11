Кыргызстан и Китай обсудили либерализацию визового режима

В Бишкеке состоялись кыргызско-китайские межмидовские консульские консультации, в ходе которых стороны обсудили вопросы либерализации визового режима, защиты прав граждан и развития двустороннего сотрудничества в консульской сфере. Об этом сообщает пресс-служба МИД,

Делегации возглавили директор Консульского департамента Министерства иностранных дел Кыргызской Республики Сейтек Жумакадыр уулу и директор Консульского департамента Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Лун Чжоу.

Одной из ключевых тем переговоров стало упрощение визовых процедур для граждан двух стран. Стороны подчеркнули важность ускорения и либерализации процесса выдачи виз для дальнейшего укрепления туристических, деловых и гуманитарных связей между Кыргызстаном и Китаем.

Также участники консультаций уделили особое внимание вопросам защиты прав и законных интересов граждан и предприятий двух государств. Стороны выразили готовность к дальнейшему взаимодействию для обеспечения благоприятных условий деятельности граждан и бизнеса.

В ходе встречи обсуждался и вопрос экстрадиции осужденных. Кыргызская сторона обратилась к китайским коллегам с просьбой оказать содействие в ускорении рассмотрения ходатайств о передаче граждан Кыргызстана, отбывающих наказание на территории Китая.

Кроме того, стороны рассмотрели перспективы расширения договорно-правовой базы, подтвердили приверженность положениям Венской конвенции о консульских сношениях и обменялись опытом в области цифровизации и совершенствования консульских услуг.