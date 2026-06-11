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"ПМЭФ-2026 продемонстрировал несостоятельность утверждений об изоляции РФ"

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- Виктория Гунгер
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Петербургский международный экономический форум -2026 наглядно демонстрирует несостоятельность утверждений об изоляции России. Ежегодно на площадку приезжают представители десятков государств, крупнейших мировых компаний, международных организаций и деловых объединений. Об этом в рамках ПМЭФ-2026 заявил директор Петербургского международного экономического форума; заместитель директора Фонда "Росконгресс" Алексей Вальков, передает корреспондент VB.KG.

По его словам, самым важным остается готовность участников к честному и конструктивному диалогу.

"Мы открыты для сотрудничества со всеми, кто заинтересован в поиске взаимовыгодных решений и развитии партнерских отношений. Показательно, что даже в сложных международных условиях иностранный бизнес продолжает участвовать в форуме. Многие компании сохраняют интерес к российскому рынку и рассматривают Петербургский форум как эффективную площадку для установления деловых контактов. Именно поэтому форум остается одним из крупнейших международных событий, где обсуждаются не только вопросы экономики и бизнеса, но и более широкий круг тем - от геополитики до культуры, образования и технологий", - подчеркнул Вальков.

Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходил в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

Издание VB.KG было одним из информационных партнеров ПМЭФ-2026.


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URL: https://www.vb.kg/459303
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