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"Я увидел высокий интерес к развитию сотрудничества между КР и РФ"

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- Виктория Гунгер
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У меня остались самые теплые впечатления от участия в мероприятиях на Иссык-Куле. Несмотря на ограниченное время пребывания, мне удалось увидеть высокий интерес к развитию двустороннего сотрудничества и совместных экономических проектов между Россией и Кыргызстаном. Об этом в рамках ПМЭФ-2026 заявил директор Петербургского международного экономического форума; заместитель директора Фонда "Росконгресс" Алексей Вальков, передает корреспондент VB.KG.

По его словам, особенно приятно, что Кыргызстан усиливает свое присутствие на Петербургском международном экономическом форуме.

"В этом году республика впервые представлена собственным национальным стендом, и мы рассчитываем, что это станет постоянной практикой. Мы внимательно следим за развитием совместных российско-кыргызских инициатив и готовы поддерживать проекты, направленные на укрепление экономических и гуманитарных связей. Кыргызстан занимает важное место в международной деятельности "Росконгресса", а мероприятия, проводимые в республике, включены в наш международный календарь", - подчеркнул Алексей Вальков.

Он выразил уверенность, что потенциал сотрудничества между Россией и Кыргызстаном остается значительным и будет последовательно развиваться как на двустороннем уровне, так и в рамках крупных международных площадок.

Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходил в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

Издание VB.KG было одним из информационных партнеров ПМЭФ-2026.


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URL: https://www.vb.kg/459304
Теги:
Россия, Кыргызстан
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