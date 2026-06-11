Погода
$ 87.40 - 87.83
€ 101.00 - 102.00

ПМЭФ-2026. Фоторепортаж с площадок форума

217  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На днях завершился Петербургский международный экономический форум – 2026. Ежегодно мероприятие собирает не только огромное количество участников из сотни стран мира, представителей бизнеса и ведущих экспертов и политиков. Но и поражает своей креативностью и яркостью. Стенды компаний, областей и стран пестрят новизной, поражая воображение.

Корреспондент VB.KG – о самых незабываемых моментах форума этого года во вспышках фотокамер.

Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходил в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

Издание VB.KG стало одним из информационных партнеров ПМЭФ-2026.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459305
Теги:
Россия, форум, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  