ПМЭФ-2026. Фоторепортаж с площадок форума

На днях завершился Петербургский международный экономический форум – 2026. Ежегодно мероприятие собирает не только огромное количество участников из сотни стран мира, представителей бизнеса и ведущих экспертов и политиков. Но и поражает своей креативностью и яркостью. Стенды компаний, областей и стран пестрят новизной, поражая воображение.

Корреспондент VB.KG – о самых незабываемых моментах форума этого года во вспышках фотокамер.

Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходил в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

Издание VB.KG стало одним из информационных партнеров ПМЭФ-2026.