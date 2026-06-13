ОДКБ призвала защитить цифровые технологии от террористов

Совет министров иностранных дел стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на заседании в Казани одобрил пакет совместных заявлений. Ключевым документом стало обращение о необходимости жесткого противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в диверсионных и террористических целях. Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули, что неправомерное применение цифровых инструментов несет прямую угрозу глобальной стабильности и может спровоцировать эскалацию межгосударственных конфликтов.

В принятом заявлении министры выразили глубокую обеспокоенность ростом киберугроз. В частности, речь идет об использовании ИКТ для пропаганды и финансирования экстремизма, а также о рисках внедрения скрытых вредоносных функций в цифровые системы. В ОДКБ подчеркнули, что подобные технологии не должны использоваться для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, подрыва их безопасности и ограничения суверенитета. В документе содержится призыв к исключительно мирному использованию ИКТ в соответствии с принципами Устава ООН.

Для решения этих проблем участники заседания призвали мировое сообщество ускорить подписание Конвенции ООН против киберпреступности и содействовать ее скорейшему вступлению в силу. Отдельное внимание авторы документа уделили необходимости блокировать распространение вредоносного софта и технических средств, способных применяться для проведения кибератак.

Постоянный представитель РФ при ОДКБ Виктор Васильев, оценивая итоги встречи, отметил, что казанское заседание продемонстрировало высокий уровень консолидации союзников в условиях нестабильной международной обстановки. По его словам, государства-члены продолжают успешно укреплять взаимодействие как в сфере безопасности, так и по ключевым политическим вопросам.

Все одобренные в Казани документы будут вынесены на рассмотрение лидеров государств. Итоговое обсуждение пакета соглашений состоится на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое пройдет 11 ноября в Москве.