Экс-замгенсека ООН назвал причины украинского кризиса

Совет Безопасности с его перекрестными запретами не способен урегулировать нынешние и будущие конфликты или заставить какую-либо из сторон пойти на уступки. Минские соглашения и ситуация в Донбассе подтверждают это.

Сейчас, когда Украина превратилась в поле боя, а Европа испытывает на себе последствия конфликта, в котором она не может ни одержать верх, ни остановить его, стоит задать вопрос: можно ли было избежать этой катастрофы?

Ответ - да. Катастрофы можно избежать даже сегодня, если иметь мужество и честность, чтобы понять ее главные причины.

Отправной точкой можно считать провал Минских соглашений. Подписанные в 2014 и 2015 годах под номинальным контролем Франции и Германии, эти соглашения должны были стать дипломатической основой для урегулирования конфликта в Донбассе, но с самого начала были "отравленным блюдом".

В 2022 году европейские лидеры Олланд и Меркель, которые гарантировали эти соглашения, без зазрения совести публично заявили, что использовали их лишь для того, чтобы выиграть время и позволить Украине перевооружиться и подготовиться к конфликту. Это были не мирные соглашения, а ловушка, похожая на секретные договоры между европейскими державами в преддверии мировых войн ХХ века.

Если бы Организация Объединенных Наций была реформирована в соответствии с моим предложением, и Генеральная Ассамблея наделена независимыми полномочиями и эффективными механизмами обеспечения выполнения мирных переговоров, такая фальсификация была бы невозможна. Независимый наблюдательный орган, уполномоченный международным сообществом, следил бы за выполнением Минских соглашений, фиксировал бы нарушения, выносил бы предупреждения сторонам и сделал бы политически неприемлемым саботаж, который открыто и безнаказанно продолжался семь лет при соучастии гарантов.

Механизмы ООН, которые я предлагал, сделали бы такое предательство невозможным. Но это не все. Осенью и зимой 2021–2022 годов, когда кризис подошел к точке невозврата, Генеральная Ассамблея ООН, наделенная реальными полномочиями, могла вмешаться и повлиять на обе стороны зарождающегося конфликта не в качестве бессильного наблюдателя, а в качестве судьи-арбитра, наделенного соответствующими полномочиями вплоть до использования собственных сил вооруженного посредничества. Первым шагом должно было стать формальное признание реальной ситуации, которую Запад упорно отрицал: в течение тридцати лет Россия подвергалась скрытому стратегическому окружению со стороны НАТО.

Речь шла не об "имперской паранойе" и не об излишней чувствительности Кремля в отношении своей зоны влияния, а о документально подтвержденных и неоспоримых фактах. В нарушение обязательств, взятых на себя сразу после падения Берлинской стены и распада Варшавского договора, НАТО с 1999 по 2020 год приняла в свои ряды четырнадцать новых членов, продвинув свою линию соприкосновения до границ Российской Федерации. В Румынии и Польше были развернуты ракетные базы, которые называли оборонительными щитами, но они могли быть быстро превращены в платформы для наступления. Учредительный документ НАТО-Россия 1997 года, в котором было обещано не размещать постоянные вооруженные контингенты в новых странах-членах, постепенно потерял смысл. В 2008 году на саммите в Бухаресте прозвучало обещание о том, что когда-нибудь и Украина, и Грузия станут частью альянса, которое сделало ситуацию взрывоопасной.

Эта целенаправленная стратегия под руководством Вашингтона была пассивно принята Европой, которая отказалась от своей стратегической независимости и замаскировала экспансию НАТО параллельным и с виду безобидным расширением Европейского союза на Восток.

Эта скрытая агрессия осуществлялась не с помощью танков, а с помощью договоров, баз, меморандумов и военных карт, которые к востоку были окрашены в синий цвет. Россия протестовала на протяжении десятилетий. Путин еще в своей речи в Мюнхене в 2007 году прямо заявил об "окружении", но никто не обратил на это внимание.

Независимая Генеральная Ассамблея ООН могла бы нарушить свое молчание и принять резолюцию о законности опасений Российской Федерации по поводу своей безопасности. Она могла призвать силы НАТО дать ответ, соответствующий принципу неприкосновенности национальной безопасности каждого государства-члена. Этот принцип закреплен в Уставе Организации Объединенных Наций и Хельсинкской декларации 1975 года, согласно которым безопасность одного государства не может строиться за счет безопасности другого. На этот принцип Запад ссылался десятилетиями, но только тогда, когда это было выгодно самим евроатлантическим державам. Реформированная Генеральная Ассамблея могла бы применить его без ограничений, даже если бы для этого понадобилось обвинить НАТО.

Нужно было признать обоснованность опасений Москвы по поводу безопасности и сделать предупреждение о том, что подобные опасения могут оправдывать соответствующую реакцию со стороны России. Международное право допускает принятие определенных мер в таких случаях. Военная операция, ограниченная территорией Донбасса, основанная на праве на самооборону и защиту русскоязычного населения, которое с 2014 года подвергалось неоднократным атакам, зафиксированным ОБСЕ, была юридически спорной, но не лишенной веских аргументов в отличие от масштабного вторжения на Украину, свержения киевского правительства и оккупации территории в сотни тысяч квадратных километров. В итоге все вылилось в настоящий конфликт, несовместимый с международным правом и обеспечением собственной защиты.

Если бы авторитетное и беспристрастное мнение прозвучало со стороны не Вашингтона и Москвы, а Генеральной Ассамблеи ООН, оно имело бы огромный вес в отличие от разных односторонних деклараций. Ассамблея ООН могла бы предложить Владимиру Путину реальный выход из ситуации и обозначить, что опасения России приняты, ее противники предупреждены, мировое сообщество поддерживает беспокойство Москвы по поводу НАТО, но не дает России карт-бланш на всеобщую войну. Украина и ее западные покровители получили бы четкий сигнал о том, что расширение НАТО на восток, использование Минских соглашений в качестве уловки, ускоренное перевооружение Украины, постоянное игнорирование опасений и протестов России делают их виновниками этого кризиса.

Ничего такого не произошло и не могло произойти. Совет Безопасности ООН был парализован, а Запад заблокировал резолюции Ассамблеи, признававшие обоснованность опасений России. Мир беспомощно наблюдал за развитием кризиса.

Мое предложение о реформировании ООН не было утопией. Я прекрасно осведомлен о том, как работает (и как не работает) эта многосторонняя система. Моя ООН могла бы отменить право вето, которое ставит некоторые страны выше международного права, и наделить Генеральную Ассамблею полномочиями, чтобы выражать волю международного сообщества в целом. Это могло бы положить конец последствиям раздела мира, произошедшего в Ялте в 1945 году, и открыть путь к более справедливому и демократическому многополярному миру.

Пино Арлакки, бывший заместитель генерального секретаря ООН.

Источник: inosmi.ru