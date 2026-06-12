Часть улицы Киевской ждет ремонт: где ограничат движение

В Бишкеке в рамках реконструкции улицы Киевской стартуют работы по замене тепловых сетей, которые проведет муниципальное предприятие "Бишкектеплосеть".

По данным столичной мэрии, с 15 июня по 15 августа на участке от улицы Исанова до улицы Ибраимова будут ремонтировать тепловые сети, пересекающие проезжую часть.

На время работ перекрестки будут частично перекрывать поэтапно. Ограничения будут вводиться поочередно по мере выполнения работ на каждом участке.

Кроме того, в 2027 году на участке улицы Киевской от Бейшеналиевой до Исанова планируется реконструкция магистральной тепловой сети диаметром 700 мм. Сейчас ведется подготовка проектной документации. Проект реализуют в рамках дальнейшей модернизации тепловой инфраструктуры города.

В "Бишкектеплосети" просят горожан и водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты.

График перекрытия каждого перекрестка будет опубликован дополнительно.