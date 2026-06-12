В Кыргызстане запретили особо опасный пестицид изофенфос-метил

В Кыргызстане запретили оборот пестицидов на основе изофенфос-метила. Соответствующий приказ принял Департамент химизации, защиты и карантина растений при Минсельхозе.

Документом запрещаются производство, регистрация, импорт и экспорт, реализация, хранение, перевозка и применение пестицидов, содержащих это действующее вещество.

Решение принято с учетом международного опыта и рекомендаций организации Pesticide Action Network (PAN), которая относит изофенфос-метил к особо опасным пестицидам.

По данным ведомства, это вещество может негативно влиять на здоровье человека и представлять угрозу для окружающей среды.

В Департаменте химизации, защиты и карантина растений отметили, что принятые меры направлены на защиту здоровья граждан, обеспечение экологической безопасности и повышение качества сельскохозяйственной продукции.