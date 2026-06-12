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Из озера Сон-Куль за два дня извлекли 4,5 километра браконьерских сетей

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Из озера Сон-Куль за два дня извлекли 4,5 километра браконьерских сетей. Только в ходе последнего рейда инспекторы обнаружили и подняли из воды около двух километров незаконно установленных рыболовных сетей. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

Рейдовые мероприятия провели сотрудники Службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора совместно с работниками государственного природного заповедника "Каратал-Жапырык".

Во время обследования акватории озера были выявлены и изъяты старые синтетические сети, которые длительное время находились в водоеме. Днем ранее из Сон-Куля уже было извлечено около 2,5 километра незаконных сетей.

В ведомстве отмечают, что брошенные и изношенные сети наносят серьезный ущерб экосистеме озера, приводят к гибели водных организмов и сокращению биологического разнообразия.

Рейды проводятся в рамках указа президента от 10 июля 2023 года о введении моратория на промышленный вылов рыбы в озерах Иссык-Куль и Сон-Куль для сохранения экосистем и восстановления популяции рыбных ресурсов.


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URL: https://www.vb.kg/459317
Теги:
Минприродресурсов, Нарынская область, браконьерство
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